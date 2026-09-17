Al-Mishat: Kebohongan Saudi tidak lagi menipu bangsa-bangsa Arab dan Islam

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al-Masirah, Mahdi Al-Mishat, Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman, mengatakan: klaim tidak berdasar rezim Saudi bahwa Yaman menargetkan Mekah adalah upaya putus asa untuk memobilisasi opini publik. Kesadaran publik telah mencapai tingkat di mana orang-orang telah memahami sifat sebenarnya rezim Saudi; rezim yang, sambil memboroskan kekayaan umat Islam, telah menunjukkan ketidakhormatan terhadap Ka'bah, Al-Qur'an Suci, dan dua masjid suci.

Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman menambahkan: rakyat Yaman memiliki derajat iman dan pengabdian tertinggi terhadap tempat-tempat suci Islam, dan sebagaimana mereka berjuang dalam membela Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga, mereka siap mengorbankan nyawa mereka untuk rumah suci Allah. Rakyat Yaman selalu menonjol dan berada di garis depan dengan berkumpul dengan marah di lapangan-lapangan umum sebagai reaksi terhadap penghinaan apa pun terhadap tempat-tempat suci Islam, baik Al-Qur'an Suci, Nabi yang agung, Mekah yang mulia, maupun Masjid Al-Aqsa yang mulia.

Mahdi Al-Mishat lebih lanjut menambahkan: rezim Saudi seharusnya memobilisasi bangsa-bangsa umat Islam ketika Trump yang kriminal menghina Ka'bah dan menyajikan gambarnya yang tidak layak untuk kesuciannya maupun pantas untuk kedudukannya. Orang yang sama yang memberikan penutup Ka'bah yang mulia kepada penjahat Epstein, kini menargetkan Mekah dan tempat-tempat suci Islam. Kebohongan rezim Saudi tidak lagi menipu bangsa-bangsa umat Arab dan Islam kita; sebagaimana klaimnya sebelumnya tentang ancaman terhadap pelayaran internasional juga gagal menipu mereka.

Hal ini terjadi sementara kantor politik Ansar Allah Yaman sebelumnya dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa pengulangan fitnah Saudi menunjukkan ketidakmampuan rezim ini untuk meyakinkan opini publik tentang kelanjutan agresi dan pengepungan Yaman.

Kantor ini menyatakan bahwa Mekah yang mulia dan tempat-tempat suci Islam lainnya memiliki kedudukan yang tinggi dan agung di semua bangsa Muslim, dan terutama rakyat Yaman, dan rezim Al Saud tidak dapat mengklaim melampaui rakyat Yaman dalam memuliakan Mekah yang mulia dan mengagungkan tempat-tempat suci Islam.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kesucian Mekah yang mulia dilanggar oleh orang yang menyalahgunakan status sucinya dalam perang agresinya dan mencemarinya dengan menyambut orang-orang Yahudi Zionis dan mengadakan perayaan hiburan, permainan, dan kerusakan moral.