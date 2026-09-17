Yahya Sari: Kami telah menghancurkan perusahaan Aramco dan pangkalan udara Arab Saudi

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al-Masirah, dalam pernyataan angkatan bersenjata Yaman yang dibacakan oleh Yahya Sari, juru bicara angkatan tersebut, dilaporkan pelaksanaan dua operasi militer: satu terhadap perusahaan Aramco di Yanbu dengan puluhan rudal balistik dan drone, dan satu lagi terhadap pangkalan udara Khamis Mushait dengan beberapa rudal balistik.

Dalam pernyataan ini disebutkan: musuh Saudi yang kriminal telah selama 12 tahun terus melanjutkan agresi tirani dan pengepungan barbarnya terhadap negara dan rakyat kami. Pekan ini ia meningkatkan skala serangannya dan melakukan lebih dari 450 serangan udara terhadap Yaman.

Yahya Sari menyatakan: sebagai respons terhadap agresi barbar ini terhadap negara dan rakyat kami, angkatan bersenjata Yaman, dengan bantuan Tuhan, melaksanakan dua operasi militer penting;

Operasi pertama menargetkan fasilitas Aramco di Yanbu dengan puluhan rudal balistik dan drone. Berkat Tuhan, serangan ini tepat dan langsung serta menyebabkan kebakaran besar dan kehancuran luas.

Dalam operasi kedua, pangkalan udara Khamis Mushait ditargetkan dengan beberapa rudal balistik, dan berkat Tuhan, serangan ini tepat.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman menegaskan: angkatan bersenjata Yaman akan terus membela negara dan rakyat kami dan, dengan bantuan Tuhan Yang Mahakuasa dan berserah kepada-Nya, akan memberi musuh Saudi yang kriminal pelajaran yang tak terlupakan.

Ia menyatakan: kami akan melanjutkan operasi militer kami di kedalaman wilayah Arab Saudi, menargetkan pusat-pusat berkumpulnya tentara bayaran Saudi, dan menegakkan persamaan “pengepungan melawan pengepungan dan eskalasi melawan eskalasi” hingga agresi dihentikan dan pengepungan negara tercinta kami dicabut.