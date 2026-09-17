Mayor Jenderal Rezaei: Orang Amerika harus memenangkan kepercayaan kami

Menurut kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, bertemu dan berbicara dengan Bafel Talabani, Ketua Persatuan Patriotik Kurdistan Irak.

Dalam pertemuan ini, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi menekankan perlunya menangani masalah kelompok teroris, menciptakan keamanan di perbatasan, dan meningkatkan kerja sama ekonomi.

Mayor Jenderal Rezaei juga, sambil menekankan perlunya menangani masalah kelompok teroris dan menciptakan keamanan di perbatasan, memperingatkan tentang gerakan Israel di wilayah Kurdistan. Ia juga menekankan perlunya meningkatkan dan memperbaiki kerja sama ekonomi.

Ia melanjutkan: kami sama sekali tidak mempercayai Amerika, dan mereka harus melakukan tindakan nyata dan memenangkan kepercayaan kami.

Bafel Talabani, Ketua Persatuan Patriotik Kurdistan Irak, juga dalam pertemuan ini, sambil menyambut peningkatan kerja sama ekonomi, keamanan, dan diplomatik, menekankan perlunya menyelesaikan masalah kelompok dan menciptakan keamanan di perbatasan.