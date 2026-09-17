Ghalibaf: Ekspektasi inflasi AS bergantung pada Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb

Menurut kantor berita ABNA, Mohammad-Baqer Ghalibaf, Ketua Dewan Konsultatif Islam, menerbitkan sebuah unggahan di salah satu media sosial, dengan menulis: “Mari kita lihat apakah Federal Reserve, dengan menaikkan suku bunga, dapat membuka Selat Hormuz atau memproduksi satu barel minyak lebih banyak?!”

Ia menambahkan: “Dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga, ekspektasi inflasi di Amerika tidak dapat dikelola (dijangkarkan), karena ekspektasi ini dipengaruhi oleh guncangan sisi penawaran yang disebabkan oleh tersumbatnya jalur energi, yaitu Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb, dan tidak memiliki kaitan dengan suku bunga. ‘Risiko Selat Hormuz’ inilah yang menentukan suku bunga, dan kendali atas risiko ini kini berada di tangan Iran.”

Perlu dicatat bahwa penekanan Ghalibaf dalam unggahan ini adalah pada konsep bahwa hari ini era pengelolaan inflasi dan ekspektasi inflasi dengan hanya menggunakan instrumen sisi permintaan (suku bunga) telah berakhir, dan geopolitiklah yang memiliki keunggulan dalam memengaruhi indikator ekonomi seperti inflasi.