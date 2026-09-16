Anggota Ansar Allah: klaim serangan tentara Yaman terhadap Makkah adalah kebohongan belaka

Menurut kantor berita Abna, «Mohammed al-Farah» menyatakan bahwa rumor yang tersebar tentang penargetan Makkah oleh tentara Yaman sepenuhnya tidak berdasar dan bohong.

Dengan menyebut sensitivitas keagamaan, seraya menolak klaim-klaim ini, ia menegaskan bahwa orang Yaman lebih dari siapa pun sensitif terhadap pemeliharaan tempat-tempat suci Islam.

Al-Farah lebih lanjut menambahkan bahwa Riyadh, dengan tujuan mengalihkan opini publik dari kekalahan internalnya, beralih menggunakan dalih palsu dan memobilisasi umat Islam untuk mendapatkan dukungan internasional.

Ia menggambarkan situasi Arab Saudi saat ini sebagai «jalan buntu yang nyata», di mana upaya dilakukan dengan menciptakan ketegangan untuk menyembunyikan masalah struktural negara ini dari mata dunia.

Anggota biro politik Ansar Allah menilai jalan keluar dari krisis terletak pada «penghentian agresi, pencabutan blokade, dan kembalinya ketenangan», dan menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah melepaskan Yaman dan mengganti kerugian akibat bertahun-tahun perang dan kehancuran.

Pada akhirnya ia memperingatkan bahwa melanjutkan jalur saat ini dan meminta dukungan asing tidak akan mengubah persamaan, dan siapa pun yang mencari eskalasi ketegangan akan bertanggung jawab atas konsekuensinya.

Al-Farah juga mencatat bahwa kelanjutan pendekatan ini dianggap sebagai semacam «petualangan dengan keamanan nasional dan infrastruktur vital serta minyak Arab Saudi».

«Hizam al-Assad», juga anggota biro politik Ansar Allah, mengatakan bahwa klaim penargetan Makkah adalah kebohongan yang telah digunakan sebelumnya.