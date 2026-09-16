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Gambar-gambar baru kerusakan pada posisi militer Amerika akibat serangan Iran

16 September 2026 - 08:51
Kode berita: 1866256
Source: ABNA
Gambar-gambar baru kerusakan pada posisi militer Amerika akibat serangan Iran

Sebuah media Amerika melaporkan kerusakan signifikan pada peralatan dan fasilitas negara tersebut akibat serangan rudal dan drone Iran.

Menurut kantor berita Abna, jaringan «CBS News» melaporkan penerbitan gambar-gambar baru yang menunjukkan kerusakan luas pada beberapa posisi militer Amerika di kawasan itu akibat serangan rudal dan drone Iran.

Gambar-gambar ini diberikan kepada jaringan tersebut oleh personel militer Amerika yang sedang bertugas secara anonim; tindakan yang mereka sebutkan alasannya adalah pembatasan media yang ketat di militer Amerika.

Salah satu personel militer Amerika mengatakan kepada CBS News bahwa kerusakan signifikan telah terjadi pada pangkalan-pangkalan negara tersebut, tetapi hal ini tidak diberitahukan kepada opini publik Amerika.

Berdasarkan laporan jaringan tersebut, salah satu gambar yang diambil di pangkalan udara «Pangeran Sultan» di Arab Saudi menunjukkan serangan langsung pada pesawat empat mesin «Boeing E-3 Sentry»; sedemikian rupa sehingga bagian belakang pesawat terlepas dari badannya akibat serangan tersebut.

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