Penghargaan Ketua Dewan Penentu Maslahat Iran atas 200 Hari Kehadiran Heroik Rakyat

Menurut kantor berita Abna, Ketua Dewan Penentu Maslahat Iran, dengan menerbitkan pesan di halaman pribadinya, menyampaikan penghargaan atas 200 hari kehadiran di jalanan dan perjuangan di Selat Hormuz.

Dalam pesan Ayatollah Amoli Larijani tertulis:

«Dalam pertempuran saat ini, hanya perlawanan yang menolak kejahatan musuh; ini adalah kebenaran yang diterima setiap pengamat yang adil.

200 hari kehadiran di jalanan dan perjuangan di Selat Hormuz adalah jaminan keamanan dan kejayaan Iran tercinta dan bangsa yang diutus ini.

Jiwa suci para pejuang ini adalah titik tumpu keseimbangan kekuatan; modal yang tak akan sirna bagi kehormatan Iran Islam.»