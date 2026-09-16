Klaim Vance: Perang dengan Iran Mungkin Berakhir setelah Pemilu Paruh Waktu

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance, dalam wawancara dengan harian New York Post, menyinggung berlanjutnya perang dengan Iran dan mengatakan bahwa ia sependapat dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai kemungkinan perang berakhir segera setelah pemilu paruh waktu.

Vance mengklaim bahwa hingga pemilu paruh waktu digelar, Iran akan semakin kehilangan kendalinya atas Selat Hormuz.

Wakil Presiden AS itu juga mengatakan bahwa lalu lintas kapal melalui jalur strategis tersebut telah kembali mencapai lebih dari 50 persen dari tingkat normal.

Vance mengatakan bahwa Washington saat ini telah memasuki fase kedua perang, yang menurutnya berfokus pada upaya mencegah Iran membangun kembali kemampuannya serta menjaga stabilitas global.