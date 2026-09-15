Hizbullah dan Amal Tekankan Pentingnya Menjaga Persatuan Nasional dan Stabilitas Lebanon

Kantor Berita Indonesia Ahlulbait -ABNA- Syekh Ali Damoush, Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, dan Mustafa al-Fouani, Ketua Dewan Eksekutif Gerakan Amal, dalam sebuah pertemuan bersama membahas perkembangan terbaru di Lebanon serta berbagai tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi negara tersebut.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak menekankan pentingnya memperkuat kondisi internal, menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri, mempercepat proses rekonstruksi, menciptakan kondisi yang memungkinkan warga kembali ke desa dan kota mereka, serta menangani berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan kehidupan sehari-hari.

Hizbullah dan Gerakan Amal menegaskan bahwa kemitraan nasional dan kehidupan berdampingan merupakan landasan utama untuk melindungi Lebanon. Keduanya menolak setiap pendekatan politik yang didasarkan pada penyingkiran, dominasi, atau pemaksaan keadaan tertentu.

Mereka menyerukan agar perbedaan politik tetap diselesaikan dalam kerangka konstitusi dan mekanisme politik, demi menjaga kepentingan rakyat Lebanon serta lembaga-lembaga negara.

Kedua pihak juga menegaskan bahwa menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri adalah garis merah dan tanggung jawab bersama. Mereka menolak segala bentuk provokasi, upaya menciptakan ketegangan, dan fitnah.

Menurut mereka, persoalan-persoalan yang menjadi sumber perbedaan harus diselesaikan melalui dialog, saling pengertian, dan mekanisme lembaga resmi, bukan melalui peningkatan ketegangan.

Para pemimpin Hizbullah dan Amal juga menekankan perlunya pemerintah Lebanon mengambil tanggung jawabnya secara penuh, mengaktifkan lembaga-lembaga negara, serta mengambil langkah serius untuk mengatasi krisis ekonomi, sosial, dan kehidupan masyarakat, termasuk menangani persoalan-persoalan mendasar negara.

Mereka menilai rekonstruksi wilayah-wilayah yang terdampak, pemberian kompensasi atas kerugian, dan pemulangan warga ke kota serta desa mereka sebagai prioritas nasional.

Keduanya menyerukan agar proses tersebut dipercepat dengan memanfaatkan kemampuan dalam negeri serta dukungan dari negara-negara Arab dan komunitas internasional.

Hizbullah dan Gerakan Amal juga mengajak seluruh kekuatan politik Lebanon untuk menghadapi kondisi saat ini dengan rasa tanggung jawab nasional, menjauh dari perhitungan sempit serta pendekatan yang memperlebar perpecahan, dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi antarkekuatan politik.

Menurut mereka, Lebanon tidak lagi mampu menanggung kelumpuhan pemerintahan dan ketegangan yang berkepanjangan.

Pada akhir pertemuan, kedua pihak menegaskan bahwa keluar dari kondisi saat ini membutuhkan kehendak politik bersama serta penempatan kepentingan nasional sebagai prioritas.

Mereka juga menilai Lebanon harus beralih dari sekadar mengelola krisis menuju penyelesaian akar persoalan.

Jalan tersebut, menurut keduanya, bertujuan melindungi Lebanon, membangun kembali wilayah-wilayah yang terdampak, memulangkan warga, serta memperkuat negara dan lembaga-lembaganya.