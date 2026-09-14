Belakangan ini nama Yaman kembali terdengar lebih lantang dari sebelumnya di media; negara yang selama bertahun-tahun citranya terkait dengan perang, pengepungan, dan kehancuran, kini berdiri di titik di mana perkembangan militernya memaksa tidak hanya media regional, tetapi juga analis dan pengguna di seluruh dunia untuk bereaksi. Kemajuan pasukan Ansarallah di pantai barat Yaman dan mencapai wilayah strategis di sekitar Bab al-Mandab telah menjadikan wilayah ini kembali sebagai salah satu pusat terpenting perkembangan militer. Laporan yang diterbitkan menunjukkan penguasaan atas Mokha, Zubab, dan Pulau Myun serta perluasan kehadiran pasukan Yaman di sekitar Bab al-Mandab; perkembangan yang karena pentingnya selat ini bagi perdagangan dan energi dunia, bergema di luar perbatasan Yaman.

Namun yang belakangan ini menarik perhatian tentang orang Yaman bukan hanya posisi geografis Bab al-Mandab atau jumlah wilayah yang dikuasai; persoalannya kembali pada citra yang terbentuk tentang «keperkasaan berperang orang Yaman». Orang-orang yang selama bertahun-tahun berada dalam pengepungan dan di bawah pemboman, kini dalam narasi media dan jaringan sosial telah keluar dari posisi defensif semata dan menjadi kekuatan yang orang lain terpaksa memasukkan kemampuannya dalam perhitungan mereka.

Dalam kondisi seperti itu, ungkapan «Fath al-Futuhat orang Yaman» berpindah dari tangan ke tangan di ruang virtual; ungkapan yang mungkin lebih dari sekadar gelar militer resmi, mencerminkan keterkejutan sebagian opini publik atas kecepatan dan besarnya perkembangan terkini.

Di tengah peristiwa ini, sebuah kalimat dari pemimpin syahid revolusi kembali disebarkan di ruang media; kalimat yang diucapkan bertahun-tahun lalu tentang pembelian senjata Arab Saudi: «Saya tidak khawatir tentang peralatan dan kemampuan yang Barat berikan kepada Arab Saudi, karena ini, insya Allah, akan jatuh ke tangan mujahidin Islam.»