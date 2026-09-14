Provokasi perang Amerika di kawasan mematahkan tulang punggung ekonomi Emirat

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, data resmi yang diterbitkan oleh Departemen Ekonomi dan Pariwisata Dubai menunjukkan penurunan drastis jumlah wisatawan asing yang masuk ke emirat ini dalam delapan bulan pertama tahun 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menurut data terbaru departemen ini, Dubai antara Januari hingga Agustus 2026 menerima 6,97 juta wisatawan asing, sedangkan pada periode yang sama tahun 2025 jumlah wisatawan mencapai 12,54 juta orang.

Berdasarkan hal ini, arus kedatangan wisatawan ke Dubai dibandingkan tahun lalu menurun sekitar 5,57 juta orang, dan besarnya penurunan ini mencapai sekitar 44,4 persen dalam delapan bulan pertama tahun 2026 dibandingkan dengan 2025.

Statistik terkait kinerja sektor pariwisata di Emirat diterbitkan sebelum dimulainya pameran tahunan «Pasar Perjalanan Arab» di Dubai, yang diikuti perusahaan pariwisata untuk mengaktifkan sektor ini.

Hasil ini diterbitkan setelah tahun yang memecahkan rekor dalam pariwisata Dubai; tahun di mana jumlah wisatawan asing yang mengunjungi emirat ini sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 19,6 juta orang. Namun, perang yang dilancarkan Amerika dan rezim pendudukan Zionis terhadap Iran telah menimbulkan kerusakan berat pada pariwisata di Emirat.