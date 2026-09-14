Aksi berkumpulnya orang Jepang untuk mengusir duta besar Israel dan menutup kedutaan di Tokyo

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Diyar, puluhan warga Jepang dengan berkumpul di depan kedutaan rezim Zionis di Tokyo mengecam kejahatan rezim ini terhadap rakyat Palestina yang tertindas dan menuntut pengusiran duta besar baru Israel.

Peserta aksi ini dengan membawa bendera Palestina meneriakkan slogan-slogan untuk mendukung penghentian perang di Jalur Gaza.

Pasukan keamanan Jepang juga dikerahkan secara luas di sekitar kedutaan ini.

Jaringan anti-perdagangan senjata di Jepang mengumumkan bahwa tujuan dari aksi ini adalah menyatakan protes resmi kepada pemerintah.

Warga Jepang juga menuntut penangkapan Netanyahu dan penutupan kedutaan rezim pendudukan di negara ini. Mereka memprotes hubungan antara Tokyo dan Tel Aviv, khususnya kerja sama militer dan persenjataan.