Kesulitan berat Washington di Yaman dan ketakutan akan meluasnya perang

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Masira, sumber-sumber Barat menunjukkan kesulitan yang dialami Washington di Yaman.

Reuters melaporkan: Eskalasi konflik di Yaman telah menghadapkan Washington pada dilema.

Media Barat ini mengumumkan: Washington berada di bawah tekanan untuk membantu Arab Saudi tetapi pada saat yang sama berusaha menghindari meluasnya perang yang mahal ke medan baru, dengan kata lain, agar lingkup perang tidak meluas.

Ini terjadi sementara beberapa jam sebelumnya, kantor berita resmi Saudi melaporkan bahwa Mohammed bin Salman, putra mahkota dan perdana menteri Arab Saudi, hari ini Senin menjadi tuan rumah Brad Cooper, komandan CENTCOM di Jeddah.

Tentara bayaran yang terkait dengan Arab Saudi di Yaman telah mengalami kekalahan berat dan permintaan Riyadh untuk dukungan militer menghadapi penolakan Trump, dan ia menolak Arab Saudi.

Saluran 12 televisi rezim Zionis telah mengumumkan bahwa Arab Saudi telah meminta dukungan militer dari Washington.

Berdasarkan laporan ini, Donald Trump, presiden Amerika Serikat, menentang dilakukannya serangan langsung terhadap Ansarallah.