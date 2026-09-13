Pezeshkian: Kami siap menggelar komisi ekonomi Iran dan Afrika Selatan

Menurut laporan kantor berita ABNA, Massoud Pezeshkian, presiden, dalam pertemuan dengan presiden Afrika Selatan, menyatakan: Afrika Selatan dan almarhum Nelson Mandela bagi saya di masa muda selalu menjadi simbol perjuangan melawan penindasan dan diskriminasi rasial, dan pembelaan Anda hari ini terhadap rakyat Palestina yang tertindas sangat mengesankan dan patut dipuji.

Presiden dengan merujuk pada kesamaan pandangan kedua negara dalam masalah internasional, menegaskan: kami ingin memperluas hubungan kami dengan Afrika Selatan di berbagai bidang agar pandangan ini tersebar di dunia.

Pezeshkian sambil mengundang presiden Afrika Selatan untuk hadir di Teheran, mengatakan: kami siap menggelar komisi bersama kedua negara untuk memajukan program kerja sama bersama dan memperkuat serta mengembangkan hubungan antara kedua negara.

Cyril Ramaphosa, presiden Afrika Selatan, juga dengan merujuk pada perlawanan dan ketahanan bangsa Iran terhadap agresi musuh, mengatakan: hubungan kami dengan Iran selalu penting, dan kami berusaha memperkuat dan mengembangkan hubungan ini di masa depan juga.

Presiden Afrika Selatan sambil mengutuk tindakan Israel di Gaza, mengatakan: kami dalam masalah Palestina merasa wajib untuk mendukung, almarhum Nelson Mandela telah menekankan dukungan terhadap Palestina.

Ramaphosa menekankan pengembangan kerja sama ekonomi Iran dalam kerangka BRICS dan mengatakan: komisi ekonomi bersama dapat menjadi strategi jangka panjang yang bermanfaat untuk mewujudkan program ekonomi antara kedua negara.