Setia kepada Pemimpin Kami yang Gugur, Kami Tidak Akan Meninggalkan Medan ataupun Menyerahkan Senjata

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sejak beberapa bulan lalu, tekanan politik melalui utusan-utusan Amerika Serikat terhadap pemerintah Irak untuk melucuti senjata kelompok-kelompok perlawanan telah dimulai dengan berbagai alasan.

Menurut laporan ini, peran kelompok perlawanan Irak selama beberapa dekade dalam mempertahankan kedaulatan dan perbatasan negara, menjaga keamanan umum, serta membersihkan Irak dari kelompok-kelompok teroris telah dikenal luas. Namun, pasukan Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militernya di Irak dengan alasan memerangi terorisme.

Berdasarkan pengumuman resmi pemerintah Irak, 30 September menjadi batas akhir berakhirnya misi militer koalisi internasional di Irak dan penarikan pasukannya. Setelah itu, rencana untuk memusatkan kepemilikan senjata di tangan negara atau melucuti senjata kelompok perlawanan disebut akan masuk dalam agenda.

Laporan tersebut menyebut proyek penyerahan senjata sebagai rencana Amerika–Israel yang secara terbuka didorong oleh Washington dan diterima pemerintah Irak di bawah tekanan.

Dalam konteks ini, kelompok-kelompok perlawanan Irak, termasuk Kataib Sayyid al-Shuhada dan Sekretaris Jenderal Harakat al-Nujaba, telah mengajukan sejumlah syarat dan peringatan kepada pasukan Amerika.

Sekretaris Jenderal Nujaba, Syekh Akram al-Kaabi, sebelumnya menegaskan bahwa apabila setelah 30 September masih ada satu saja tentara Amerika di Irak, mereka tidak akan membiarkannya kembali dengan selamat.

Nujaba Mendukung Syarat Kataib Sayyid al-Shuhada

Hujjatul Islam Sayid Abbas Mousavi, perwakilan Sekretaris Jenderal Gerakan Nujaba di Iran, dalam wawancara dengan ABNA menyinggung semakin dekatnya tenggat 30 September bagi penarikan pasukan Amerika dari Irak dan syarat-syarat yang diajukan Kataib Sayyid al-Shuhada terkait rencana pemusatan senjata di tangan negara.

Ia mengatakan: “Mengenai syarat-syarat yang dikemukakan saudara-saudara kami di Kataib Sayyid al-Shuhada, kami sepenuhnya menyetujuinya dan memandang syarat-syarat tersebut sebagai tuntutan yang sah dan logis.”

Ia melanjutkan bahwa syarat-syarat itu bukan hanya mencerminkan tuntutan kelompok tersebut, tetapi juga mewakili pandangan seluruh kelompok perlawanan Irak saat ini yang, menurutnya, tetap teguh pada jalan perlawanan dan jihad serta tidak tergoda oleh jabatan duniawi yang sementara dan kekayaan yang fana.

Menyinggung apa yang ia sebut sebagai campur tangan terus-menerus Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri Irak, Mousavi mengatakan: “Ketika Amerika secara langsung ikut campur dalam masa depan Irak, tidak diragukan lagi tujuan dari proyek ini—pemusatan senjata di tangan negara—adalah merusak dan melemahkan Irak serta menghancurkan struktur pelayanan, budaya, sosial, dan lainnya.”

Ia menambahkan bahwa sejak jatuhnya rezim Saddam hingga sekarang, Amerika Serikat, menurut pandangannya, telah melancarkan perang politik, pemikiran, dan budaya terhadap Irak dan rakyatnya.

“Dalam praktiknya, pemerintah Amerika telah membuktikan bahwa ia merupakan pemerintahan teroris dan diktator, dan kami tidak memperoleh apa pun darinya selain kerugian,” ujarnya.

“Kami Akan Menghadapi Rencana Ini”

Perwakilan Nujaba di Iran mengatakan: “Atas dasar kebenaran dan rasa tanggung jawab, kami akan menghadapi rencana-rencana buruk ini dengan seluruh kemampuan dan berusaha menggagalkannya.”

Menurutnya, gerakan tersebut memiliki sayap militer, pemikiran, budaya, sosial, dan politik, dan setiap pihak menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawab masing-masing untuk menghadapi apa yang mereka pandang sebagai ancaman terhadap negara dan rakyat Irak.

Mengenai Pembalasan atas Kematian Pemimpin Iran

Mousavi kemudian berbicara mengenai isu pembalasan atas kematian pemimpin revolusi Iran dan peran kelompok perlawanan Irak.

Ia mengatakan bahwa beberapa wali Allah yang memiliki kesempurnaan dan kedudukan khusus, seperti yang ia sebut sebagai “Imam kami yang gugur, Khamenei”, memiliki kedudukan yang menurutnya tidak mungkin dibalas secara setimpal oleh orang biasa.

Ia mengatakan: “Mereka adalah para syahid yang sempurna. Allah Yang Mahatinggi akan membalas musuh-musuh mereka dan melalui pasukan, para penolong, dan golongan-Nya akan membalas orang-orang zalim di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar.”

Mousavi selanjutnya mengatakan bahwa menurutnya nilai darah pemimpin Iran tersebut tidak dapat dibandingkan dengan darah para musuhnya.

Ia menyatakan: “Bahkan jika seluruh pemerintahan Amerika dan Israel beserta seluruh sekutu dan tentaranya dibunuh dan darah mereka memenuhi bumi, itu tidak akan sebanding dengan setetes darah pemimpin yang gugur, Imam Khamenei.”

Ia kemudian mengutip ayat:

إِنَّا مُنتَقِمُونَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ

“Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.”

“Kami Tidak Akan Menyerahkan Senjata”

Perwakilan Nujaba di Iran melanjutkan “Atas dasar rasa tanggung jawab, kewajiban syariat, dan kesetiaan kepada maula dan pemimpin kami, Imam yang gugur, kami tidak akan meninggalkan medan dan tidak akan menyerahkan senjata kami.”

Ia menambahkan: “Kami akan melanjutkan jalannya yang luhur dan dengan seluruh kemampuan akan menargetkan para pembunuhnya serta mereka yang berdiri bersama para pembunuh itu dan membuka jalan bagi mereka.”

Menyinggung tahapan yang ia sebut sebagai pembalasan atas kematian pemimpin Iran, Mousavi mengatakan bahwa program pertama yang telah mereka umumkan adalah mengusir pasukan Amerika dari kawasan.

Ia juga menyatakan bahwa terdapat rencana-rencana lain yang untuk saat ini belum dapat diungkapkan dan menurutnya hasilnya akan terlihat pada masa mendatang.

Mousavi menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa darah pemimpin Iran tersebut, selama mereka masih hidup, akan tetap menjadi “amanah di pundak kami dan bara yang menyala di dalam hati kami.”