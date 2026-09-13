The Guardian: Islamofobia di Amerika Menjadi Alat Politik Menjelang Pemilu

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mustafa Bayoumi, kolumnis The Guardian, dalam sebuah tulisan memperingati 25 tahun serangan 11 September, menyatakan bahwa Islamofobia masih berakar kuat dalam politik Amerika Serikat. Namun, menurutnya, berbeda dari anggapan umum, peningkatan Islamofobia lebih erat kaitannya dengan siklus pemilu daripada dengan terjadinya serangan teror.

Warisan 11 September: Ketakutan dan Penindasan terhadap Muslim

Bayoumi mengingatkan bahwa segera setelah serangan 11 September, Muslim Amerika menghadapi gelombang kekerasan dan kebencian yang sangat besar. Sedikitnya tiga orang tewas dalam serangan-serangan awal yang terjadi setelah peristiwa tersebut.

Pada saat yang sama, pemerintah federal melancarkan tindakan represif berskala luas terhadap para imigran Muslim. Sejumlah pakar hukum bahkan membandingkan tindakan itu dengan penindasan yang dikenal sebagai “Palmer Raids” pada dekade 1920-an.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai Islam juga terus berlangsung bersamaan dengan ketakutan publik.

Meski terdapat berbagai upaya untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat Amerika, termasuk program Oprah Winfrey bertema “Islam 101” pada Oktober 2001 dan masuknya Al-Qur’an ke dalam daftar buku terlaris The New York Times, berbagai kesalahpahaman mengenai Muslim tetap bertahan.

Sebuah jajak pendapat pada 2006 menunjukkan bahwa hanya sekitar sepertiga responden yang mengetahui bahwa umat Islam menyembah Tuhan yang sama dengan umat Kristen dan Yahudi. Sementara itu, hampir 10 persen responden mengira umat Islam menyembah “dewa bulan.”

Islamofobia Meningkat Menjelang Pemilu

Dengan merujuk pada sejumlah penelitian mengenai Islamofobia di Amerika Serikat, Bayoumi menulis bahwa gelombang sentimen anti-Islam tidak selalu meningkat setelah serangan teror, melainkan justru cenderung menguat menjelang pemilu.

Temuan New America Foundation dan sejumlah peneliti juga menunjukkan bahwa pesan-pesan politik serta narasi yang dibangun seputar krisis dapat memberikan pengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat Amerika terhadap umat Islam.

Dari sudut pandang ini, Islamofobia tidak semata-mata harus dipahami sebagai ketakutan tidak rasional terhadap suatu kelompok agama, tetapi sebagai fenomena yang semakin sering dimanfaatkan secara politis di Amerika.

Isu ini kembali mencuat seiring mendekatnya pemilu paruh waktu AS dan meningkatnya retorika anti-Islam dari sejumlah politisi.

Serangan Politik terhadap Muslim dan Organisasi Islam

Sebagai contoh, Bayoumi menyinggung pernyataan Laura Loomer, aktivis sayap kanan ekstrem dan tokoh yang dekat dengan Donald Trump; Nancy Mace, anggota DPR dari South Carolina; Randy Fine, anggota DPR dari Florida; Tommy Tuberville, senator Partai Republik; serta JD Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat.

Menurut Bayoumi, para tokoh tersebut pada berbagai kesempatan telah melontarkan pernyataan yang menyasar umat Islam maupun politisi Muslim.

Ia juga menyoroti Texas sebagai contoh wilayah yang mengalami peningkatan retorika semacam ini.

Politisi negara bagian tersebut, menurutnya, berulang kali mengusulkan berbagai kebijakan yang menyasar umat Islam, termasuk gagasan untuk melarang “pengadilan syariah”, meskipun menurut tulisan tersebut pengadilan semacam itu pada dasarnya tidak ada di Texas.

Bayoumi juga menyinggung langkah Greg Abbott, Gubernur Texas, yang menyatakan Council on American-Islamic Relations (CAIR) sebagai “organisasi teroris asing.”

Penulis The Guardian menilai langkah tersebut tidak berdasar dan mengutip peringatan Knight First Amendment Institute mengenai risiko penargetan terhadap kelompok-kelompok sipil dan lawan politik.

Dari “Merayapnya Syariah” ke “Merayapnya Otoritarianisme”

Bayoumi selanjutnya berpendapat bahwa serangan terhadap umat Islam tidak selalu berhenti pada komunitas Muslim.

Menurutnya, selama 25 tahun terakhir, Muslim Amerika telah mengalami pengawasan tanpa surat perintah, kebijakan imigrasi yang dipolitisasi, larangan masuk bagi Muslim, serta pembatasan terhadap suara-suara yang berseberangan, termasuk suara yang mendukung Palestina.

Bayoumi memperingatkan bahwa berbagai instrumen yang pada awalnya digunakan terhadap umat Islam dapat pada tahap berikutnya digunakan terhadap kelompok-kelompok lain.

Dalam konteks inilah, sebagai tandingan terhadap klaim sejumlah politisi Partai Republik mengenai “creeping sharia” atau “merayapnya syariah”, ia justru menyebut adanya “creeping authoritarianism” atau “merayapnya otoritarianisme” di Amerika Serikat.

Meningkatnya Kehadiran Muslim dalam Politik Amerika

Meski demikian, The Guardian menekankan bahwa Muslim Amerika tidak bersikap pasif menghadapi berbagai tekanan tersebut. Sebaliknya, keterlibatan politik mereka disebut meningkat lebih besar daripada sebelumnya. Berdasarkan sebuah studi terbaru yang dirujuk dalam tulisan tersebut, saat ini terdapat 255 Muslim yang menduduki jabatan hasil pemilihan di seluruh Amerika Serikat.

Jumlah itu mencakup 11 wali kota, 18 hakim, dan empat anggota DPR Amerika Serikat. Lebih dari 43 persen dari mereka adalah perempuan. Tulisan tersebut menyebut Zohran Mamdani dan Abdulrahman Mohamed El-Sayed sebagai dua di antara politisi Muslim paling menonjol di Amerika.

Menurut The Guardian, hal yang membedakan keduanya bukan hanya kemampuan berkomunikasi, tetapi juga fokus mereka pada kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat secara luas.

The Guardian menyinggung program El-Sayed terkait akses universal terhadap layanan kesehatan dan air bersih, penghapusan utang medis, serta upaya membatasi pengaruh uang korporasi dalam politik.

Sementara mengenai Mamdani, tulisan tersebut menyebut program percontohan pengasuhan anak usia dua tahun yang didanai publik, penghentian kenaikan sewa untuk sejumlah unit yang berada di bawah pengendalian sewa, serta program penitipan anak di pusat-pusat rekreasi kota untuk membantu para orang tua.

Pada bagian akhir, Bayoumi menulis bahwa selama 25 tahun terakhir, berbagai kekuatan politik berulang kali memanfaatkan ketakutan dan ketidaktahuan dengan mengklaim bahwa umat Islam tidak memiliki tempat di Amerika dan berniat mengambil alih negara tersebut. Namun, Muslim Amerika kini justru semakin hadir dalam arena politik.

Menurutnya, perjuangan mereka untuk membela hak-hak sendiri pada akhirnya juga menjadi bagian dari pembelaan terhadap hak-hak publik dan penguatan demokrasi bagi seluruh warga negara.