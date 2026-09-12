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Hizam al-Assad: Trump telah beralih ke omong kosong dan kebohongan

12 September 2026 - 21:23
Kode berita: 1864807
Source: ABNA
Hizam al-Assad: Trump telah beralih ke omong kosong dan kebohongan

Anggota senior gerakan Ansarullah Yaman, dengan menyebut pernyataan terbaru presiden Amerika tidak berdasar, menilai tuduhan dan klaim yang diajukan olehnya sebagai tanda keputusasaan dan ketidakberdayaan.

Menurut laporan kantor berita Abna, Hizam al-Assad anggota senior gerakan Ansarullah Yaman dengan mempublikasikan postingan di X dengan menyebut pernyataan terbaru presiden Amerika tidak berdasar, menilai tuduhan dan klaim yang diajukan olehnya sebagai tanda keputusasaan dan ketidakberdayaan.

Hizam al-Assad, salah satu anggota senior gerakan Ansarullah Yaman, dalam reaksi terhadap pernyataan terbaru Donald Trump bahwa Ansarullah menghubungi mereka dan menekankan keengganan untuk berkonfrontasi dengan Amerika, menyatakan: dia sesuai kebiasaannya yang biasa telah beralih ke omong kosong dan kebohongan.

Al-Assad menekankan: narasi yang diajukan oleh penjahat ini sepenuhnya tidak berdasar.

Dia menggambarkan situasi sebenarnya Trump dengan peribahasa Arab ini: «tangan yang tidak bisa kau patahkan, cium dan berdoalah agar patah».

Trump baru-baru ini dengan menyebut situasi Yaman mengklaim: kekuatan Houthi (Ansarullah) tidak memiliki keinginan untuk masuk ke pertempuran dan konfrontasi melawan Amerika.

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