Hizam al-Assad: Trump telah beralih ke omong kosong dan kebohongan

Menurut laporan kantor berita Abna, Hizam al-Assad anggota senior gerakan Ansarullah Yaman dengan mempublikasikan postingan di X dengan menyebut pernyataan terbaru presiden Amerika tidak berdasar, menilai tuduhan dan klaim yang diajukan olehnya sebagai tanda keputusasaan dan ketidakberdayaan.

Hizam al-Assad, salah satu anggota senior gerakan Ansarullah Yaman, dalam reaksi terhadap pernyataan terbaru Donald Trump bahwa Ansarullah menghubungi mereka dan menekankan keengganan untuk berkonfrontasi dengan Amerika, menyatakan: dia sesuai kebiasaannya yang biasa telah beralih ke omong kosong dan kebohongan.

Al-Assad menekankan: narasi yang diajukan oleh penjahat ini sepenuhnya tidak berdasar.

Dia menggambarkan situasi sebenarnya Trump dengan peribahasa Arab ini: «tangan yang tidak bisa kau patahkan, cium dan berdoalah agar patah».

Trump baru-baru ini dengan menyebut situasi Yaman mengklaim: kekuatan Houthi (Ansarullah) tidak memiliki keinginan untuk masuk ke pertempuran dan konfrontasi melawan Amerika.