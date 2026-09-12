Lanjutan serangan artileri Tel Aviv dan penghancuran infrastruktur di Lebanon selatan

Menurut laporan kantor berita Abna, koresponden Al-Manar melaporkan serangan artileri tentara rezim Zionis terhadap wilayah Ali al-Tahir dan juga pemukiman Beit Yahun di Lebanon selatan.

Tentara rezim Zionis juga membombardir wilayah antara Haddatha dan Haris dengan artileri.

Di sisi lain, tentara rezim Zionis hari ini Sabtu juga melakukan beberapa operasi ledakan di pemukiman Al-Mansuri yang terletak di Lebanon selatan dan menghancurkan infrastruktur yang ada di wilayah ini.

Militer rezim Zionis juga melakukan ledakan serupa di pemukiman Ainatha di Bint Jbeil.

Di wilayah Al-Taybe di Marjayoun di Lebanon selatan, militer pendudukan juga melakukan ledakan besar dan melakukan penghancuran.