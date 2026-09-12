Saeedi: jalur sementara di Selat Hormuz tidak boleh disamakan dengan pembukaan kembali Selat

Menurut laporan kantor berita Abna, Behnam Saeedi, anggota Komisi Keamanan Nasional parlemen, menyatakan: Republik Islam Iran dengan pengawasan dan kedaulatan penuh di jalur masuk dan keluar, telah mempertahankan Selat Hormuz sebagai alat pencegahan yang kuat terhadap tuntutan berlebihan Amerika.

Ia juga menyebut pertemuan mendatang para diplomat Iran dan Oman yang akan diadakan pada hari Senin, dan memberikan rincian tentang kesepakatan terbaru mengenai lalu lintas di jalur air strategis ini. Sebagian besar Selat Hormuz terletak di perairan pesisir Republik Islam Iran. Dalam berbagai negosiasi diplomatik dengan pihak Oman, disepakati pembuatan jalur sementara untuk lintasan kapal yang terbatas. Di jalur ini, laporan maritim yang diterima menunjukkan bahwa Iran memiliki pengawasan dan kedaulatan penuh baik di jalur masuk maupun jalur keluar.

Anggota Komisi Keamanan Nasional parlemen mengatakan: tindakan ini tidak boleh disamakan dengan pembukaan kembali Selat Hormuz. Terbukanya Selat Hormuz bergantung pada berbagai faktor, yang terpenting adalah penghentian blokade laut, penghentian agresi dan ancaman terhadap integritas wilayah Iran, dan pencabutan sanksi oleh Amerika. Jalur sementara ini hanya satu langkah maju, tetapi pembukaan penuh bergantung pada pelaksanaan komitmen Amerika. Sebelum perang Ramadhan, setiap hari 20 juta barel minyak mentah (setara seperlima konsumsi dunia), 25 persen LNG dunia, dan 33 persen pupuk dunia melewati selat ini. Tetapi hari ini lalu lintas telah turun menjadi kurang dari sepersepuluh dari masa itu.

Ia melanjutkan: Statistik menunjukkan bahwa lalu lintas kapal tanker yang sebelumnya mencapai 128 unit per hari, kini turun menjadi kurang dari 7 kapal tanker kecil, dan itu pun dengan izin langsung Republik Islam Iran. Keadaan ini tidak hanya menantang hegemoni Amerika, tetapi juga memberikan pukulan ekonomi berat terhadap kepentingan mereka. Hari ini bagi musuh, Selat Hormuz bukan hanya jalur air, tetapi alat pencegahan dalam keseimbangan kekuatan kawasan. Berbeda dengan anggapan sebelumnya, pusat utama perselisihan Amerika dengan Iran bukan lagi program nuklir, melainkan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz.

Saeedi dalam menanggapi klaim pejabat Amerika bahwa situasi Selat Hormuz normal mengatakan: Musuh dengan tiga narasi palsu berusaha memulihkan kehormatannya yang hilang; pertama, ia mengklaim bahwa Selat Hormuz tidak begitu penting; maka harus ditanya: jika tidak penting, mengapa Anda berusaha membukanya dengan segala kekuatan? Dan kedua, klaim ilegalitas tindakan Iran, maka harus ditanya kepada mereka: siapa yang membahayakan keamanan kawasan dengan blokade laut dan menciptakan kondisi ini?