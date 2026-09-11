Iran, Afghanistan dan PBB Gelar Pertemuan Tiga Pihak untuk Membahas Persoalan Pengungsi Afghanistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Maulawi Abdul Kabir, Menteri Urusan Pengungsi Afghanistan, dalam pertemuan dengan Arafat Jamal, Kepala Kantor Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), mengatakan bahwa pada Oktober mendatang, di sela-sela sebuah pertemuan internasional di Swiss, akan dibahas upaya menangani persoalan pengungsi Afghanistan dan isu deportasi paksa terhadap mereka.

Menteri Urusan Pengungsi Afghanistan menambahkan bahwa UNHCR telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengadakan pertemuan tiga pihak guna membahas persoalan yang dihadapi para pengungsi Afghanistan.

Menurut Arafat Jamal, pertemuan tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat di Kabul, dengan kehadiran perwakilan Iran, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pemerintah Afghanistan.

Kepala Kantor UNHCR selanjutnya mengatakan bahwa organisasi tersebut telah memulai sejumlah langkah untuk menangani persoalan pengungsi Afghanistan dan memberikan bantuan kepada mereka. UNHCR juga tengah menjalankan program untuk memperoleh sumber pendanaan yang dibutuhkan.

Maulawi Abdul Kabir menyampaikan apresiasi atas bantuan dan kerja sama PBB bagi para pengungsi di Afghanistan. Ia mengatakan bahwa dalam kondisi sulit, bantuan dan dukungan yang diperlukan telah diberikan kepada para pengungsi yang kembali ke Afghanistan.

Menteri Urusan Pengungsi dan Repatriasi Afghanistan menilai penyelenggaraan pertemuan tiga pihak maupun empat pihak mengenai situasi pengungsi Afghanistan sebagai langkah yang penting dan efektif.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Afghanistan mendukung seluruh upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi para pengungsi.

Menurutnya, hingga saat ini telah dilaksanakan sejumlah program bagi para pengungsi Afghanistan dan warga yang telah kembali ke negara tersebut, serta telah dibangun kapasitas yang diperlukan untuk menerima berbagai bentuk kerja sama dan bantuan.