Serikat Jurnalis Tunisia Bersiap Melakukan Mogok Nasional / Empat Jurnalis Ditahan dan 30 Kasus Masih Berjalan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dhiya Dabbār, Ketua Serikat Jurnalis Tunisia, mengumumkan bahwa serikat tersebut telah memulai konsultasi untuk menetapkan tanggal pelaksanaan mogok nasional.

Keputusan itu diambil setelah penahanan terhadap empat jurnalis, yakni Dhiya al-Hani, Mohammed al-Yousfi, Mourad al-Zghidi, dan Borhan Bsaies, terus berlanjut, sementara pihak berwenang tidak merespons tuntutan agar mereka dibebaskan.

Menurut laporan yang ada, perkara Dhiya al-Hani telah memasuki tahap yang serius. Ia menghadapi tuduhan baru, termasuk “membentuk kelompok teroris” dan “melakukan spionase untuk lembaga asing”. Sidang pengadilannya dijadwalkan berlangsung pada 25 September.

Sebelumnya, al-Hani juga beberapa kali mengalami penahanan karena pernyataannya di radio dan pandangan politiknya.

Dalam sebuah acara yang diselenggarakan serikat dengan tema “Bebaskan Jurnalis yang Dipenjara; Jurnalisme Bukan Kejahatan”, Ramla al-Hani, putri Dhiya al-Hani, menyinggung serangkaian proses hukum yang dihadapi ayahnya sejak 2021.

Ia menjelaskan bahwa tuduhan yang saat ini diarahkan kepada ayahnya dapat berujung pada hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Sementara itu, Anas Qaddous, pengacara dan anggota tim pembela Mohammed al-Yousfi, jurnalis situs al-Katiba yang ditahan beberapa hari lalu, mengungkapkan rincian penangkapan kliennya.

Menurutnya, al-Yousfi ditangkap segera setelah tiba di sebuah stasiun radio untuk memberikan wawancara mengenai sebuah laporan investigasi. Ia kemudian diinterogasi dalam kondisi baru selesai menjalani operasi, dan kesehatannya disebut memburuk selama proses pemeriksaan. Qaddous mengatakan bahwa surat perintah penahanan tetap dikeluarkan meskipun tidak ada risiko al-Yousfi melarikan diri atau memanipulasi barang bukti.

Menurutnya, prinsip proporsionalitas dalam tindakan hukum sepenuhnya diabaikan. Ia juga menyebut tuduhan yang diajukan sebagai “tidak berdasar” dan bertujuan merusak reputasi. Tim pembela jurnalis Mourad al-Zghidi dan Borhan Bsaies mengatakan bahwa keduanya telah menjalani setengah dari hukuman delapan bulan dalam perkara yang berkaitan dengan “Dekrit 54”, dan juga telah menjalani sekitar separuh dari sisa masa hukuman dalam perkara pidana kedua.

Fathi al-Rabii, pengacara dalam kasus tersebut, menegaskan bahwa tim pembela segera mengajukan permohonan peninjauan kembali setelah putusan dikeluarkan, dan hingga kini masih menunggu persidangan peninjauan tersebut.

Ia berharap “situasi kembali ke jalur yang benar”, seraya mengatakan bahwa kondisi kesehatan al-Zghidi dan Bsaies tetap stabil meskipun berada dalam situasi yang sulit.

“Kebijakan Ketakutan” terhadap Dunia Pers

Dhiya Dabbār menegaskan bahwa apa yang ia sebut sebagai “kebijakan ketakutan” telah diberlakukan terhadap berbagai sektor. Ia menyerukan agar perjuangan para jurnalis dihubungkan dengan kekuatan sipil dan sosial yang lebih luas. Menurutnya, perjuangan keempat jurnalis tersebut bukan hanya perjuangan profesi, tetapi perjuangan untuk:

“Jurnalisme yang bebas dalam ruang kehidupan publik yang hidup dan tidak dikuasai rasa takut.”

Para jurnalis juga disebut telah menerima pesan solidaritas dari sekitar 140 serikat dan organisasi internasional di Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Ketua serikat menyerukan kepada para hakim agar “memutus perkara berdasarkan hati nurani mereka” dan tidak tenggelam dalam perkara-perkara keamanan. Sementara itu, penahanan terus berlangsung dalam kondisi yang oleh serikat digambarkan sebagai “sulit”.

Sedikitnya 30 Perkara terhadap Jurnalis

Lingkungan media Tunisia, menurut laporan ini, tengah mengalami peningkatan signifikan dalam penuntutan terhadap jurnalis dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Serikat Nasional Jurnalis Tunisia menyatakan bahwa saat ini terdapat setidaknya 30 perkara yang melibatkan jurnalis.

Serikat memperingatkan bahwa penahanan berulang terhadap pekerja media tidak lagi dapat dianggap sebagai kasus yang berdiri sendiri, tetapi telah menjadi pola yang menurut mereka bertujuan menundukkan kerja jurnalistik dan melemahkan independensi fungsi pengawasan pers.