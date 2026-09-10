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Penurunan lalu lintas di Selat Hormuz ke tingkat terendah dalam 10 hari terakhir

10 September 2026 - 11:01
Kode berita: 1863862
Source: ABNA
Penurunan lalu lintas di Selat Hormuz ke tingkat terendah dalam 10 hari terakhir

Perusahaan pelayaran mengumumkan bahwa jumlah kapal kargo yang melintasi Selat Hormuz pada hari Rabu lebih rendah dari rata-rata 10 hari terakhir.

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, berdasarkan statistik yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran, jumlah kapal kargo yang melintasi Selat Hormuz pada hari Rabu lebih rendah dari rata-rata sepuluh hari terakhir.

Berita ini muncul di tengah laporan media bahwa menyusul meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz, minyak mentah Brent untuk pertama kalinya dalam tujuh minggu terakhir mencapai lebih dari 101 dolar per barel.

Republik Islam Iran telah menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup sampai Amerika Serikat mengubah perilakunya dan kembali melaksanakan komitmennya dalam kerangka Perjanjian Islamabad.

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