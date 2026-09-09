Al-Mayadeen: Yaman masih belum menggunakan senjata khususnya melawan Arab Saudi

Menurut laporan kantor berita ABNA, koresponden Al-Mayadeen menekankan bahwa musuh Saudi dalam tiga hari melakukan 135 serangan udara untuk mendukung tentara bayarannya di Al-Jawf tetapi gagal mengubah jalannya pertempuran.

Ia menambahkan: Pasukan bersenjata Yaman memiliki bank target mereka sendiri, dan kelanjutan serangan Arab Saudi akan menyebabkan perluasan cakupan respons Sana'a.

Koresponden Al-Mayadeen melanjutkan: Pasukan bersenjata Yaman masih belum menggunakan rudal hipersonik atau drone khusus mereka dalam perang melawan musuh Saudi.

Sebelumnya, sumber lapangan dalam percakapan dengan televisi Yaman pada hari Selasa menekankan bahwa pasukan bersenjata negara tersebut menargetkan posisi musuh Saudi di daerah Al-Yatama yang terletak di Khub wa al-Sha'af di provinsi Al-Jawf.

Sumber ini menambahkan bahwa pasukan Yaman melakukan operasi besar-besaran untuk mengepung elemen-elemen yang terkait dengan musuh Saudi yang telah menyusup ke pasar Al-Yatama, di mana puluhan unit peralatan militer mereka dihancurkan.

Ia menjelaskan bahwa pasar Al-Yatama dan semua daerah yang dimasuki musuh telah dibersihkan dan elemen-elemen bermusuhan sedang diburu di sekitar Al-Jawf. Pasukan bersenjata Yaman memantau pergerakan musuh di semua poros pertempuran di Al-Jawf.