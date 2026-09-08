Yaman Klaim Tembak Jatuh Drone Militer Saudi di Taiz

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Juru Bicara Militer Ansarullah Yaman Yahya Saree pada Minggu mengumumkan bahwa pasukan Yaman telah menjatuhkan sebuah pesawat nirawak milik militer Arab Saudi.

“Dengan pertolongan Allah, Angkatan Bersenjata Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone pengintai bersenjata jenis Wing Loong 2 milik pihak Saudi,” kata Saree.

Ia menjelaskan, operasi tersebut dilakukan pada Minggu pagi ketika drone itu disebut tengah menjalankan “misi permusuhan” di wilayah udara bagian barat laut Maqbanah, Provinsi Taiz.

Menurut Saree, drone tersebut berhasil ditembak jatuh menggunakan senjata yang sesuai.