Bentrokan di Yaman Tewaskan Lebih dari 300 Orang dan Mengungsikan Ratusan Keluarga

Dilansir oleh kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, bentrokan antara pasukan pemerintah Yaman dan pasukan Ansarullah di barat daya negara itu telah meningkat dalam beberapa hari terakhir, dan berdasarkan laporan yang dipublikasikan, lebih dari 300 orang tewas dalam bentrokan tersebut.

Dua sumber militer di pasukan pemerintah Yaman menyatakan bahwa 84 personel mereka tewas dalam pertempuran Sabtu dan Minggu.

Pada saat yang sama, empat sumber yang terkait dengan Ansarullah juga melaporkan kematian 57 personel kelompok tersebut dalam periode yang sama.

Pusat Media Angkatan Bersenjata Yaman dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa pasukan pemerintah pada hari Minggu melakukan operasi besar-besaran di beberapa lini, yang mencakup perebutan kembali dan pemantapan posisi serta penargetan posisi dan konsentrasi pasukan Ansarullah.

Berdasarkan pernyataan ini, pasukan pemerintah menyerang front "Al-Barah" dari tiga poros dan merebut kembali sejumlah posisi di wilayah "Al-Kudah" di barat Taiz. Mereka juga mendirikan posisi-posisi baru di selatan Hodeidah.

Pasukan pemerintah Yaman juga mengklaim telah menggagalkan upaya pasukan Ansarullah untuk menyusup ke front "Ad-Dabab" di barat Taiz.

Menurut pasukan ini, dalam bentrokan tersebut lebih dari 20 personel Ansarullah tewas atau terluka.

Bersamaan dengan pertempuran darat, pesawat tempur Yaman menyerang posisi Ansarullah di wilayah "Al-Barh" di barat Taiz, wilayah selatan Hodeidah, dan pinggiran barat provinsi Marib.