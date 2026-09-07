Netanyahu Perintahkan Evakuasi Permukiman Ilegal di Tepi Barat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Netanyahu mengeluarkan perintah untuk mengevakuasi sejumlah permukiman yang dianggap ilegal di Tepi Barat. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengonfirmasi kepada Reuters bahwa Netanyahu telah mengeluarkan perintah evakuasi. Namun, hingga kini belum diketahui kapan operasi tersebut akan dimulai.

Smotrich menegaskan penolakannya terhadap keputusan tersebut.

Dua sumber Reuters mengatakan, perintah itu mencakup permukiman-permukiman yang dibangun oleh para pemukim tanpa mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah Israel.

Sebelumnya, situs berita Israel Ynet melaporkan bahwa perintah tersebut menyasar sekitar 100 pos permukiman yang tidak memiliki izin resmi. Kantor Perdana Menteri Israel hingga kini belum mengeluarkan pernyataan terkait keputusan tersebut.

Menurut Reuters, Netanyahu mengambil langkah itu sebagai respons terhadap tekanan dari Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel.

Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee pada Sabtu sebelumnya menyebut para pemukim yang melakukan kekerasan sebagai “teroris” dan menyerukan agar mereka dijatuhi hukuman berat.

Jumlah Pemukim dan Serangan terhadap Warga Palestina

Berdasarkan data Palestina, sekitar 750 ribu pemukim Israel tinggal di 156 permukiman dan 360 pos permukiman yang tersebar di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Para pemukim tersebut dilaporkan hampir setiap hari melakukan serangan terhadap warga Palestina maupun properti milik mereka.

Kekerasan pemukim terhadap warga Palestina meningkat dalam beberapa bulan terakhir, termasuk serangan terhadap anak-anak, rumah, lahan pertanian, serta hewan ternak milik warga Palestina di Tepi Barat.

Sejak pecahnya perang di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, Tepi Barat juga terus mengalami serangan dan penggerebekan hampir setiap hari yang dilakukan oleh pemukim maupun militer Israel.