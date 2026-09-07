Kebuntuan Hukum dan Lemahnya Struktur Internasional Hambat Akuntabilitas, Tragedi Sirik Lebih dari Sekadar Bukti Gagalnya Daya Tangkal Global

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Militer Amerika Serikat pada Selasa malam lalu melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Bandar Abbas, Sirik, Jask, dan Qeshm.

Dalam salah satu serangan tersebut, sebuah acara pernikahan di kota pesisir Kuhestak, Kabupaten Sirik, turut menjadi sasaran. Serangan itu dilaporkan menewaskan empat orang dan melukai 68 lainnya. Salah satu korban tewas adalah seorang anak berusia empat tahun.

Dalam hukum humaniter internasional terdapat prinsip pembedaan (principle of distinction) yang mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara sasaran militer dan sipil, serta antara kombatan dan penduduk sipil.

Menurut laporan tersebut, serangan langsung terhadap kawasan permukiman serta sebuah acara pernikahan di Kuhestak dinilai bukan sekadar kesalahan militer, tetapi pelanggaran nyata terhadap prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional.

Peristiwa itu kembali memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat internasional: apakah struktur lembaga internasional saat ini justru telah menjadi pelindung bagi negara-negara besar dari pertanggungjawaban hukum?

Hegemoni Politik Jadi Hambatan Utama Keadilan Internasional

Dalam wawancara dengan ABNA, Dr. Omar Nashabeh, akademisi Lebanon yang menekuni bidang keadilan pidana, hak asasi manusia, dan ilmu kriminal, ditanya mengapa masyarakat internasional dan lembaga-lembaga internasional belum mampu menciptakan daya tangkal terhadap serangan terhadap warga sipil, meskipun terdapat banyak kasus terdokumentasi dalam beberapa dekade terakhir.

Ia juga ditanya apakah persoalan utama terletak pada kekosongan hukum internasional atau dominasi negara-negara besar terhadap mekanisme pengawasan global.

Nashabeh menjawab bahwa persoalan utama terletak pada hegemoni politik.

“Amerika Serikat merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memiliki hak veto. Hak tersebut digunakan untuk mencegah berbagai upaya membawa suatu perkara ke Mahkamah Pidana Internasional melalui Dewan Keamanan, maupun berbagai upaya hukum internasional yang dapat memaksa Israel dan Amerika Serikat mematuhi hukum internasional serta putusan pengadilan internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Washington juga pernah menjatuhkan sanksi terhadap jaksa dan hakim Mahkamah Pidana Internasional setelah dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Menurut Nashabeh, para hakim internasional bahkan menghadapi ancaman langsung dari Donald Trump dan pemerintahannya.

Citra Amerika Serikat di Kawasan Menurun Tajam

Menanggapi pertanyaan mengenai dampak peristiwa Sirik dan insiden serupa terhadap citra “kekuatan Amerika” di mata publik Timur Tengah, Nashabeh mengatakan dampaknya sangat nyata.

“Ya, tentu saja ada dampaknya. Di sebagian besar kawasan, kita menyaksikan penurunan tajam citra Amerika Serikat,” katanya.

Menurutnya, dukungan tanpa syarat Washington kepada Israel, keterlibatan Amerika dalam konflik di Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, Irak, bahkan Qatar, serta perang dan eskalasi regional yang menurutnya dipimpin oleh Amerika Serikat, telah menyebabkan penurunan signifikan pandangan positif terhadap Washington.

Ia menilai perubahan persepsi negatif terhadap Amerika Serikat di sejumlah masyarakat Arab dan Muslim bukan sekadar reaksi sementara, melainkan kecenderungan yang lebih bertahan lama.

Keadilan terhadap Negara Besar Dimungkinkan, tetapi Sangat Sulit

Nashabeh juga ditanya mengenai kemampuan nyata mekanisme hukum internasional menghadapi apa yang disebut sebagai “kekebalan hukum yang diciptakan sendiri” oleh negara-negara besar, terutama ketika bukti di lapangan bertentangan dengan narasi resmi mereka.

Ia menjelaskan bahwa istilah “kekebalan” bukanlah istilah hukum formal dalam konteks ini, tetapi menggambarkan sebuah fenomena politik yang nyata.

“Suatu negara melakukan serangan, pasukannya sendiri menyelidikinya, pemerintahnya menentukan informasi apa yang akan dipublikasikan, kemudian menyatakan bahwa penyelidikan tidak menemukan adanya pelanggaran,” katanya.

Namun menurut Nashabeh, mekanisme semacam itu tidak memberikan hak hukum kepada negara tersebut untuk mengambil keputusan akhir mengenai tanggung jawabnya sendiri.

“Negara tersebut tetap bertanggung jawab secara internasional atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan angkatan bersenjatanya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa secara hukum, menuntut pertanggungjawaban pejabat dari negara-negara besar tetap dimungkinkan. Namun secara politik dan praktis, proses tersebut jauh lebih sulit dibandingkan menuntut pejabat dari negara yang lebih lemah.

Aturan Internal Militer Tidak Dapat Menggantikan Hukum Internasional

Menjawab pertanyaan mengenai apakah beragam interpretasi aturan keterlibatan militer oleh angkatan bersenjata negara-negara kuat telah mengaburkan batas antara “kesalahan militer” dan “kejahatan perang”, Nashabeh mengatakan persoalan tersebut justru membuat pembuktian semakin rumit.

Namun, ia menegaskan bahwa aturan internal militer tidak dapat mengubah hukum internasional.

“Tidak ada angkatan bersenjata yang dapat mengatakan, ‘aturan keterlibatan kami mengizinkan serangan ini’, lalu menganggap persoalannya selesai,” katanya.

Menurut Nashabeh, pertanyaan hukumnya adalah apakah aturan keterlibatan tersebut dan cara penerapannya memenuhi kewajiban terkait verifikasi sasaran, pembedaan, proporsionalitas, dan langkah pencegahan.

Bukti Lapangan Dapat Membantah Penyangkalan Resmi

Nashabeh juga menjelaskan bahwa hukum internasional tidak menganggap pernyataan militer dari negara yang dituduh melakukan pelanggaran sebagai kebenaran hukum terakhir.

Menurutnya, penyelidikan serius terhadap sebuah serangan udara dapat bergantung pada puluhan sumber yang berada di luar kendali militer pelaku.

Sumber-sumber itu antara lain:

kesaksian penyintas dan saksi mata;

catatan rumah sakit;

laporan forensik;

citra satelit;

foto lokasi ledakan;

sisa-sisa amunisi beserta nomor serinya;

data geolokasi dari foto dan video;

catatan telepon;

rekaman drone yang tersedia;

peta;

rekaman sistem pengawasan;

serta analisis waktu dan lintasan proyektil.

Rangkaian bukti tersebut, menurutnya, dapat digunakan untuk menguji ataupun membantah narasi resmi suatu negara mengenai sebuah serangan.

Hukum Humaniter Bisa Disalahgunakan untuk Membenarkan Perang

Menjawab pertanyaan apakah Konvensi Jenewa dan hukum humaniter dalam sistem hukum internasional saat ini dapat berubah dari instrumen perlindungan menjadi alat untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan agresif, khususnya dalam perang modern dan penggunaan drone, Nashabeh membedakan antara hukum itu sendiri dan penyalahgunaan bahasa hukum.

“Saya tidak berpendapat bahwa hukum humaniter internasional itu sendiri telah berubah menjadi alat untuk melegitimasi agresi. Namun, bahasa dan istilahnya memang dapat disalahgunakan untuk tujuan tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan terdapat perbedaan mendasar antara dua cabang hukum internasional.

Pertama adalah jus ad bellum, yakni hukum yang mengatur penggunaan kekuatan: apakah sebuah negara memiliki dasar hukum untuk memulai perang atau menggunakan kekuatan.

Kedua adalah jus in bello, atau hukum humaniter internasional, yang mengatur bagaimana para pihak harus bertindak selama perang berlangsung.

Nashabeh menegaskan bahwa Komite Internasional Palang Merah (ICRC) secara jelas membedakan kedua hal tersebut.

Aturan perang tetap berlaku meskipun terdapat perselisihan mengenai legalitas penggunaan kekuatan.

“Sebagai contoh, mematuhi prinsip proporsionalitas dalam sebuah serangan udara tidak dengan sendirinya membuat perang itu menjadi sah secara hukum. Hal sebaliknya juga berlaku,” pungkasnya.