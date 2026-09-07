Aktivis Media Lebanon: Jurnalis Iran Harus Waspadai Perang Psikologis Israel, Tel Aviv Berupaya Lengkapi Informasi dan Picu Perpecahan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Bersamaan dengan serangan terhadap Lebanon selatan, Israel juga menjalankan perang psikologis dengan tujuan melemahkan moral masyarakat pendukung perlawanan, baik di Lebanon maupun di luar negeri, sehingga dapat meningkatkan tekanan terhadap Hizbullah.

Zainab Farhat, aktivis media sosial asal Lebanon, dalam wawancara dengan ABNA membahas sejumlah isu terkait pemberitaan dari Lebanon selatan serta dampaknya terhadap dinamika politik di Iran.

ABNA: Bagaimana Anda melihat pemberitaan mengenai front Lebanon selatan dan kawasan Ali al-Taher? Mengapa kawasan ini sejak beberapa bulan terakhir banyak dibicarakan media Israel?

Zainab Farhat: Persoalan Bukit Ali al-Taher bukanlah isu baru. Selama sekitar dua bulan terakhir, nama kawasan ini berulang kali muncul di media.

Media Hizbullah sejak dahulu telah membahas sejarah kawasan tersebut. Bukit ini pernah diduduki sebelum tahun 2000, kemudian berhasil dikembalikan ke wilayah Lebanon melalui operasi Hizbullah.

Setelah pembebasan Lebanon selatan, bukit-bukit tersebut, termasuk Ali al-Taher, terbuka untuk dikunjungi masyarakat. Para pemandu biasanya menjelaskan operasi-operasi lama Hizbullah serta bagaimana pasukan Hizbullah berhasil membebaskan kawasan tersebut.

Saat ini, tidak ada informasi resmi dari media Hizbullah mengenai apakah Hizbullah memiliki fasilitas tertentu di kawasan tersebut atau tidak. Ini memang merupakan kebijakan Hizbullah selama ini untuk tidak membicarakan fasilitas strategis, pasukan, maupun lokasi mereka karena informasi semacam itu dapat dimanfaatkan oleh Israel.

Pihak pertama yang mulai membicarakan persoalan ini sekitar tiga bulan lalu justru adalah pihak Israel sendiri.

Ada kemungkinan Israel menggunakan isu tersebut sebagai strategi untuk memperoleh informasi baru. Misalnya, mereka terlebih dahulu menyebarkan berita bahwa telah menemukan fasilitas tertentu di suatu daerah, kemudian berharap mendapatkan informasi yang sebenarnya melalui pesan-pesan pribadi di media sosial, khususnya WhatsApp, ataupun melalui media lainnya.

Tidak ada pekerja media profesional yang mendukung perlawanan akan menyebarkan informasi semacam itu di media atau jejaring sosial, sekalipun mereka memilikinya. Sebab mereka mengetahui bahwa Israel memanfaatkan setiap sumber untuk melengkapi potongan-potongan informasi intelijennya hingga akhirnya dapat mengidentifikasi personel penting Hizbullah dan menjadikan mereka sebagai sasaran.

Syahid Sayyid Hassan Nasrallah, setelah Operasi Badai Al-Aqsa, pernah mengatakan dalam salah satu pidatonya bahwa apabila Israel menyerang sebuah fasilitas atau pangkalan Hizbullah, hal itu tidak akan menghambat perjalanan dan kemampuan Hizbullah.

Hal yang sama berlaku bagi lokasi maupun pangkalan peluncuran rudal. Masyarakat tidak perlu khawatir karena Hizbullah akan segera mengisi kekosongan yang muncul.

ABNA: Sebagian pihak bertanya, mengapa Hizbullah tidak melancarkan operasi besar sebagai respons terhadap serangan dan pendudukan Israel?

Dalam situasi sekarang, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Sheikh Naim Qassem telah mengatakan bahwa saat ini adalah masa bagi perlawanan untuk bersabar.

Masyarakat yang menyaksikan desa-desa mereka diduduki, dengan kesabaran mereka sebenarnya sedang membantu Hizbullah, terutama karena menurut kami pemerintah Lebanon telah melakukan kesalahan yang sangat besar.

Meskipun semua orang menunggu pernyataan Hizbullah, Hizbullah memahami dengan baik bagaimana menjalankan aktivitas media dan perang psikologis terhadap musuh.

Insya Allah, jalan keluar akan segera datang. Dengan kesabaran, tawakal kepada Allah, serta kepercayaan penuh kepada Hizbullah dan para pemimpinnya, kami berharap kabar kemenangan segera sampai kepada para pendukung Hizbullah.

Ada kemungkinan wilayah-wilayah lain juga akan diduduki dalam waktu dekat, termasuk sejumlah desa di Nabatieh.

Menurut saya, Hizbullah saat ini sedang memberikan bukti terakhir kepada seluruh politisi dan pemerintah Lebanon bahwa bergerak menuju kesepakatan dengan Israel tidak menghasilkan apa pun selain semakin meluasnya pendudukan.

Pesan perlawanan adalah bahwa kami akan bersabar sampai batas tertentu. Namun kesabaran itu suatu hari akan berakhir, dan ketika saat itu tiba, seluruh kemarahan akan diarahkan kepada musuh.

ABNA: Mengapa menurut Anda Hizbullah memilih diam dan tidak mengeluarkan pernyataan pada saat ini?

Sebagian orang bertanya mengapa Hizbullah tidak mengeluarkan pernyataan. Jika Hizbullah tidak mengeluarkan pernyataan, bukan berarti mereka tidak mampu melakukannya atau tidak memiliki orang yang bisa menyampaikannya.

Setiap kali seorang anggota Hizbullah gugur, penggantinya segera disiapkan. Alhamdulillah, Sheikh Naim Qassem juga beberapa kali menyampaikan pidato. Ketika mereka menilai perlu mengeluarkan pernyataan, mereka akan melakukannya.

Ketika tidak ada pernyataan, menurut saya diam itu sendiri merupakan bagian dari perang psikologis terhadap musuh.

ABNA: Dalam situasi sekarang, bagaimana media perlawanan di Iran dan Lebanon dapat menghadapi perang psikologis Israel?

Pernyataan Israel mengenai Ali al-Taher dan kawasan lainnya sering kali saling bertentangan. Misalnya, jika mereka mengatakan kawasan tersebut telah “jatuh” dan dikuasai Israel, mengapa kawasan yang sama masih dibombardir hampir setiap hari? Kami sendiri tidak mengetahui apakah ada pasukan perlawanan yang sedang bertempur di sana atau tidak.

Biasanya ketika Israel mengatakan bahwa mereka mengalami “hari yang sulit”, itu berarti mereka menghadapi operasi besar dalam pertempuran dengan Hizbullah. Namun belakangan ini mereka tidak lagi banyak menggunakan istilah tersebut.\

Waspadai Informasi di Media Sosial dan WhatsApp

Tidak jelas mengapa Israel terus menerus membombardir kawasan tersebut. Apakah mereka benar-benar memiliki informasi tentang fasilitas Hizbullah, ataukah mereka hanya menyerang setiap lokasi yang dicurigai sebagai pangkalan?

Israel dapat menyuntikkan informasi yang belum lengkap tersebut ke media dengan harapan memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai lokasi-lokasi penting Hizbullah.

Diamnya Hizbullah Bisa Menjadi Bagian dari Perang Psikologis

Menurut saya, diamnya Hizbullah merupakan bagian dari perang psikologis terhadap Israel. Dalam kondisi seperti ini, tanggung jawab media yang mendukung perlawanan menjadi sangat berat dan sensitif. Kita tidak boleh tanpa sadar ikut memainkan perang psikologis musuh.

Gunakan Istilah “Pendudukan”, Bukan “Jatuh”

Dengan tetap menghormati seluruh jurnalis Iran di Lebanon, saya harus mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir mereka tanpa sengaja mengikuti terminologi media Israel dengan menggunakan kata “jatuh”. Sayangnya, media kita dan sejumlah jurnalis Iran di Lebanon menerjemahkan begitu saja kalimat yang digunakan media Israel. Kata “jatuh” memiliki muatan negatif dan dapat melemahkan moral masyarakat Lebanon.

Media perlawanan di Lebanon sangat sensitif terhadap pemilihan kata dan berusaha tidak menggunakan istilah serta ungkapan yang berasal dari musuh.

Sebagai contoh, sekitar 35 tahun lalu Syahid Sayyid Abbas Musawi pernah mengatakan, “Israel telah jatuh.” Kalimat semacam itu memberikan dampak positif kepada kami, meningkatkan semangat masyarakat, sekaligus melemahkan moral lawan. Karena itu, kita juga harus mampu menggunakan bahasa sebagai bagian dari perlawanan terhadap musuh.

Bahkan seandainya kawasan tersebut memang telah diduduki Israel—sesuatu yang saat ini belum kami ketahui secara pasti—kami tetap memiliki kepercayaan penuh kepada kepemimpinan perlawanan.

Ketika diperlukan tindakan, mereka akan memberikan perintah. Hizbullah juga memiliki jaringan media yang luas.

Karena itu, jangan sampai karena tidak ada pernyataan Hizbullah, kita kemudian membuat analisis sendiri yang belum tentu benar, menggunakan istilah-istilah musuh, atau bahkan memanfaatkan perkembangan di Lebanon untuk menyerang kelompok dan faksi politik tertentu di dalam Iran.

Jika demikian, secara tidak sadar kita justru bermain di lapangan yang diinginkan musuh dan dapat memicu perpecahan.

Jangan Gunakan Perkembangan Lebanon untuk Pertarungan Politik Internal Iran

Wilayah-wilayah yang diduduki atau dirampas, insya Allah, akan kembali dibebaskan seperti wilayah-wilayah lain di Lebanon selatan. Masyarakat Lebanon memiliki semangat perlawanan dalam menghadapi pendudukan.

Menggunakan berita dan narasi mengenai Lebanon untuk menyerang faksi-faksi politik di dalam Iran juga bertentangan dengan seruan Pemimpin Besar Revolusi Islam yang selalu menekankan pentingnya menjaga persatuan.

Beliau mengingatkan bahwa sekalipun transparansi dan kritik terhadap suatu kelompok pada dasarnya benar, musuh dapat memanfaatkan kritik tersebut untuk kepentingannya.

Kita dapat berdialog dan berbeda pendapat dalam forum internal. Namun di ruang internasional, kita harus tetap waspada dan berdiri dalam satu barisan menghadapi musuh yang sama, baik dalam perang militer maupun perang media.

Selama belum ada pernyataan atau pesan resmi dari para pejabat front perlawanan, kita tidak seharusnya melalui analisis pribadi secara tidak sengaja ikut memainkan skenario yang dirancang musuh.