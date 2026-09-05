New York Times: Pengetahuan Iran tentang keterbatasan kekuatan AS semakin meningkat

Dilansir oleh kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, surat kabar New York Times mengumumkan bahwa penilaian intelijen baru AS menunjukkan bahwa Iran kini lebih sadar akan kemampuannya sendiri dan keterbatasan kekuatan AS dibandingkan sebelumnya.

Berita ini muncul setelah beberapa waktu lalu lembaga pemikir AS CSIS (Center for Strategic and International Studies) mengumumkan bahwa stok rudal pencegat «Patriot PAC-3 MSE» AS telah menurun 65% sejak 28 Februari menjadi sekitar 759 unit.

Menurut laporan lembaga AS ini, hanya 183 rudal pencegat Patriot yang diproduksi setiap tahunnya, dan pengirimannya memakan waktu sekitar tiga setengah tahun.

Laporan terbaru dari Center for Strategic and International Studies juga menunjukkan bahwa stok rudal pencegat sistem THAAD juga menurun dari 452 menjadi 278 rudal.

Lembaga pemikir AS ini menekankan bahwa pembangunan kembali stok rudal pencegat THAAD membutuhkan waktu beberapa tahun.

Jaringan berita NBC juga baru-baru ini mengutip pejabat pemerintah AS mengungkap bahwa Angkatan Darat AS karena cepatnya habisnya stok pertahanan udaranya, terpaksa menerapkan kebijakan «tembak selektif» terhadap rudal dan drone Iran.