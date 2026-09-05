Pejabat militer Yaman: Kami tidak akan diam terhadap serangan tentara bayaran Saudi

Dilansir oleh kantor berita ABNA mengutip jaringan Al-Masirah, seorang pejabat militer Yaman dalam wawancara dengan kantor berita Saba menyatakan bahwa angkatan bersenjata Yaman tidak akan tinggal diam terhadap serangan tentara bayaran Saudi.

Pejabat militer yang namanya tidak disebutkan ini menambahkan: Membidik rumah seorang warga Yaman di distrik Al-Jarrahi (di provinsi Al-Hudaydah di Yaman barat) adalah kejahatan baru yang menambah catatan kejahatan musuh Saudi dan tentara bayarannya.

Ia menegaskan: Setiap konsentrasi pasukan yang terkait dengan musuh Saudi akan menjadi sasaran sah bagi angkatan bersenjata Yaman.

Pejabat militer ini memperingatkan: Angkatan bersenjata Yaman akan menghadapi konsentrasi ini untuk menggagalkan persiapan dimulainya perang darat.

Di akhir ia menegaskan bahwa musuh Saudi tidak akan mampu menghancurkan kehendak rakyat Yaman yang menuntut penghapusan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dari diri mereka.