Dilansir oleh kantor berita ABNA mengutip Reuters, bank Golden Global Turki menolak tuduhan Departemen Keuangan Amerika Serikat tentang memfasilitasi transaksi keuangan dengan Iran. Sebelumnya, Washington dengan dalih yang sama telah memasukkan bank ini bersama dengan 2 perusahaan afiliasinya ke dalam daftar sanksi baru AS.

Bank tersebut menegaskan bahwa pihaknya mematuhi hukum domestik dan internasional serta akan menggunakan hak hukumnya terhadap tuduhan tidak berdasar ini.

Golden Global menyatakan bahwa orang-orang yang disebutkan dalam daftar yang dikeluarkan AS bukanlah karyawan bank ini dan tidak ada transaksi langsung atau tidak langsung yang dilakukan dengan mereka.

Perlu diketahui bahwa Amerika Serikat setelah kekalahan militer yang nyata di hadapan Iran, untuk keluar dari perang ini dengan terhormat, telah memperketat sanksi zalim terhadap negara kita dan dengan dalih yang sama menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah lembaga dan bank di negara lain.