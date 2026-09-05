Jangan biarkan anak-anak Anda dijadikan tentara bayaran dalam perang ilegal mereka

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, di akun media sosialnya, merujuk pada artikel yang dimuat di salah satu media Israel yang mengusulkan pemanfaatan mahasiswa yang berutang kepada perbankan untuk direkrut guna melanjutkan perang melawan Iran, menulis: «Warga Amerika, tolong tanyakan satu pertanyaan pada diri kalian sendiri: Mengapa anak-anak kalian harus dijanjikan penghapusan utang bank sebagai imbalan untuk berperang dan terbunuh dalam perang yang justru ingin terus diperluas oleh Israel?»

Ia menambahkan: «The Jerusalem Post» secara terbuka membahas persis tentang inisiatif ini: menggunakan utang pinjaman mahasiswa dan kartu kredit untuk merekrut di antara orang Amerika yang berutang guna mengirim mereka ke garis depan perang melawan Iran! Ini berarti perang orang lain dengan menggunakan hidup dan pajak kalian sebagai alat!

Baghai menegaskan: Jangan biarkan kalian dijadikan infanteri di garis depan perang dan pembayar tagihan biayanya; perang yang tidak pernah menjadi pilihan kalian. Jangan biarkan anak-anak kalian dijadikan tentara bayaran dalam perang ilegal mereka.