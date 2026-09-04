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Media Israel:

Rudal Iran Menghantam Hotel Tempat Perwira AS Menginap di Yordania

4 September 2026 - 20:09
Kode berita: 1861333
Rudal Iran Menghantam Hotel Tempat Perwira AS Menginap di Yordania

Media Israel “Israel National News”, mengutip laporan lokal di Yordania, melaporkan bahwa rudal-rudal Iran menghantam sebuah hotel di negara tersebut yang menjadi tempat menginap sejumlah perwira militer Amerika Serikat. Serangan itu disebut dilakukan sebagai respons terhadap serangan militer AS, sementara sumber-sumber lokal melaporkan adanya evakuasi korban luka dari pangkalan-pangkalan yang menjadi sasaran.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Media Israel Israel National News (Arutz Sheva), mengutip laporan lokal di Yordania, melaporkan bahwa rudal-rudal Iran yang ditembakkan ke negara tersebut pada Selasa malam menghantam sebuah hotel tempat sejumlah perwira militer Amerika Serikat menginap.

Pada Selasa malam, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone secara luas terhadap pangkalan-pangkalan AS di Yordania sebagai respons atas serangan yang disebut Iran sebagai agresi militer Amerika Serikat.

Menyusul serangan balasan Iran tersebut, militer Yordania dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa “sistem pertahanan udara menghadapi 13 rudal balistik, 10 di antaranya berhasil dicegat dan dihancurkan, sementara tiga rudal jatuh di wilayah terpencil.”

Militer Yordania juga menyatakan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan kerusakan maupun korban. Namun, media-media Israel melaporkan adanya aktivitas intensif helikopter penyelamat dan ambulans di kawasan dekat pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Yordania.

Sumber-sumber lokal juga mempublikasikan gambar yang disebut memperlihatkan evakuasi korban luka dari pangkalan-pangkalan AS yang menjadi sasaran serangan. Selain itu, citra satelit disebut merekam hantaman rudal-rudal Iran di Pangkalan Udara Pangeran Hassan di Yordania. Menurut laporan tersebut, citra itu menunjukkan tingkat akurasi tinggi dalam serangan serta keberhasilan operasi balasan Iran.

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