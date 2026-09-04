Rudal Iran Menghantam Hotel Tempat Perwira AS Menginap di Yordania

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Media Israel Israel National News (Arutz Sheva), mengutip laporan lokal di Yordania, melaporkan bahwa rudal-rudal Iran yang ditembakkan ke negara tersebut pada Selasa malam menghantam sebuah hotel tempat sejumlah perwira militer Amerika Serikat menginap.

Pada Selasa malam, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone secara luas terhadap pangkalan-pangkalan AS di Yordania sebagai respons atas serangan yang disebut Iran sebagai agresi militer Amerika Serikat.

Menyusul serangan balasan Iran tersebut, militer Yordania dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa “sistem pertahanan udara menghadapi 13 rudal balistik, 10 di antaranya berhasil dicegat dan dihancurkan, sementara tiga rudal jatuh di wilayah terpencil.”

Militer Yordania juga menyatakan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan kerusakan maupun korban. Namun, media-media Israel melaporkan adanya aktivitas intensif helikopter penyelamat dan ambulans di kawasan dekat pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Yordania.

Sumber-sumber lokal juga mempublikasikan gambar yang disebut memperlihatkan evakuasi korban luka dari pangkalan-pangkalan AS yang menjadi sasaran serangan. Selain itu, citra satelit disebut merekam hantaman rudal-rudal Iran di Pangkalan Udara Pangeran Hassan di Yordania. Menurut laporan tersebut, citra itu menunjukkan tingkat akurasi tinggi dalam serangan serta keberhasilan operasi balasan Iran.