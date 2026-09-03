Kisah New York Times tentang mimpi buruk logistik Angkatan Laut AS di kawasan

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al-Masirah, surat kabar New York Times dalam sebuah laporan mengakui: "Sementara perang dengan Iran terus berlanjut, Angkatan Laut AS di kawasan telah menghadapi 'mimpi buruk logistik'."

Koran tersebut melaporkan bahwa serangan Iran telah sepenuhnya mengubah rantai pasokan Angkatan Laut AS di kawasan dan memberikan tekanan besar pada kapal-kapal perang AS.

New York Times menambahkan bahwa kapal-kapal AS di kawasan setiap minggu membutuhkan makanan yang cukup untuk menyiapkan lebih dari 420.000 porsi makanan dan sekitar 8 juta galon bahan bakar.

Menurut laporan ini, Iran telah menghancurkan pangkalan logistik vital Angkatan Laut AS di Bahrain, dan ancaman dari rudal dan drone telah membuat beberapa pelabuhan lain tidak dapat digunakan untuk operasi pasokan dan dukungan.

Koran tersebut menyatakan bahwa ketidakmampuan untuk mengakses pangkalan-pangkalan terdekat telah memaksa Angkatan Laut AS untuk memasok ulang kapal-kapalnya setiap lima atau enam hari sekali di laut.

New York Times menekankan bahwa operasi pasokan ulang kapal-kapal AS di laut setiap lima atau enam hari adalah proses yang rumit dan berisiko, dan kelanjutan situasi ini tidak akan mungkin dilakukan.