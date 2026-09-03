Menurut kantor berita ABNA yang mengutip situs Binance, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, hari ini Rabu, dengan mengulangi posisi negaranya yang gagal terhadap Teheran, mengklaim: "Negara-negara yang membantu Iran memperoleh pendapatan akan kami sanksi."

Berdasarkan pernyataan media ini, Menteri Luar Negeri AS juga mengklaim bahwa Washington akan terus bertindak melawan serangan Iran terhadap kapal-kapal!

Marco Rubio mengklaim: "Sayangnya, mengenai Iran, kami tidak sejalan dengan Rusia dan sistem Rusia dalam pandangan tentang situasi ini. Tidak ada tindakan yang dilakukan orang lain terhadap Iran yang akan menghalangi kemampuan kami untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi Amerika. Namun, jelas bahwa mengenai tindakan Iran, kami tidak selalu sejalan dengan posisi Rusia dalam hal ini. Tetapi Rusia dan Putin sendiri bergulat dengan masalah mereka sendiri; masalah yang saya kira menyita sebagian besar waktu dan perhatiannya—seperti perang dengan Ukraina dan, jujur, dampak serangan Ukraina bersama dengan sanksi terhadap ekonomi Rusia. Seluruh dunia menginginkan lebih banyak sistem pencegat. Ini telah menjadi prioritas pertahanan nomor satu di seluruh dunia—bukan hanya untuk Ukraina, tetapi untuk seluruh dunia. Negara-negara Timur Tengah (Asia Barat) juga menginginkannya. Saya harus mengingatkan bahwa Amerika Serikat juga memiliki kebutuhannya sendiri; kami memiliki persyaratan dan kebutuhan pertahanan kami sendiri. Dan sebelum kami dapat membantu orang lain, kami harus memastikan bahwa cadangan kami selalu berada pada tingkat yang cukup."

Dengan mengulangi posisi palsu dan usang negaranya dalam upaya menenangkan sebagian lingkungan ekonomi yang terdampak oleh agresi mahal Trump terhadap Iran, ia mengklaim: "Masalahnya bukan hanya menghukum Iran. Masalahnya adalah mencegah mereka mengakses sumber daya keuangan. Tidak ada negara yang boleh membantu Iran menghindari sanksi. Tidak ada negara yang boleh membantu mereka menciptakan mekanisme yang memungkinkan mereka memperoleh pendapatan—pendapatan yang kemudian akan digunakan untuk membuat senjata nuklir! Jika sebuah negara memutuskan untuk melakukan hal itu, kami akan terpaksa menjatuhkan sanksi kepada negara itu juga! Mereka terus menembaki sasaran dan melepaskan tembakan ke kapal-kapal. Oleh karena itu, kami akan terus menargetkan sasaran yang merupakan ancaman langsung bagi pasukan kami dan pelayaran global di selat-selat ini! Selat-selat akan tetap terbuka dan tidak akan berada di bawah kendali Iran!"