Apresiasi Hamas terhadap sikap Yaman dalam mendukung rakyat Palestina

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, Khalil al-Hayya, kepala biro politik gerakan Hamas, dalam pesan yang ditujukan kepada Abdul-Wahid Abu Ras, Wakil Menteri Luar Negeri dan Urusan Migran di pemerintahan Sanaa, mengapresiasi sikap Yaman dalam mendukung rakyat Palestina, perlawanan, dan dukungannya terhadap hal tersebut.

Al-Hayya dalam pesannya menekankan bahwa sikap Yaman mencerminkan kedalaman ikatan persaudaraan dan sejarah antara kedua bangsa dan menunjukkan kuatnya kehadiran Palestina dalam hati sanubari bangsa dan kepemimpinan Yaman.

Ia juga mengapresiasi sikap teguh dan dukungan Yaman terhadap rakyat Palestina dan perlawanan. Al-Hayya memohonkan rahmat untuk para syuhada Yaman, terutama «Ahmed al-Rahawi», Perdana Menteri pemerintahan Sanaa, dan menteri-menteri Yaman lainnya yang «telah membayar harga dukungan untuk Palestina dengan darah suci mereka.»

Meskipun rakyat Yaman menghadapi agresi dan blokade, Yaman tetap teguh dalam mendukung perlawanan di Gaza dan membela perjuangan Palestina, menghadapi perang genosida yang dialami oleh rakyat Palestina.