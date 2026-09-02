Pakistan menyatakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan mengumumkan: "Kami prihatin dengan meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran, tetapi kami akan terus berdialog."

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: "Kami tetap optimis bahwa kedua pihak akan kembali ke meja perundingan."

Konfrontasi langsung antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat pada Selasa malam (10 Shahrivar) memasuki salah satu fase paling serius dalam beberapa pekan terakhir; serangan udara AS terhadap wilayah di selatan Iran – dari Hormozgan hingga Sistan dan Baluchestan – mendapat respons cepat dari angkatan bersenjata Iran, dan Korps Pengawal Revolusi Islam mengumumkan dimulainya "respons yang akan membuat menyesal" serta serangan rudal dan drone terhadap target-target Amerika di kawasan tersebut. Bersamaan dengan itu, langit Yordania, Bahrain, dan Kurdistan Irak menyaksikan gelombang peringatan keamanan, pencegat rudal, dan laporan tentang serangan terhadap posisi AS; perkembangan ini sekali lagi menjadikan Selat Hormuz sebagai pusat utama krisis energi dan keamanan dunia.