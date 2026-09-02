Serangan rudal musuh teroris Amerika menewaskan 7 orang dan melukai 8 orang

Menurut koresponden ABNA, Valiollah Hayati dalam wawancara dengan media menyatakan: "Serangan rudal tentara teroris Amerika dalam beberapa jam terakhir telah menargetkan tiga lokasi di Provinsi Khuzestan. Sayangnya, tindakan pengecut ini mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 8 lainnya terluka."

Ia menambahkan: "Pasukan keamanan dan penyelamat segera dikerahkan ke lokasi setelah serangan terjadi, dan upaya untuk merawat para korban luka serta menyelidiki secara mendalam seluruh aspek agresi ini masih terus berlangsung."