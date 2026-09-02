Serangan rudal musuh teroris Amerika menewaskan 7 orang dan melukai 8 orang

Menurut koresponden ABNA, Valiollah Hayati dalam wawancara dengan media menyatakan: "Serangan rudal tentara teroris Amerika dalam beberapa jam terakhir telah menargetkan tiga lokasi di Provinsi Khuzestan. Sayangnya, tindakan pengecut ini mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 8 lainnya terluka."
Ia menambahkan: "Pasukan keamanan dan penyelamat segera dikerahkan ke lokasi setelah serangan terjadi, dan upaya untuk merawat para korban luka serta menyelidiki secara mendalam seluruh aspek agresi ini masih terus berlangsung."
Wakil Gubernur Provinsi Khuzestan untuk urusan keamanan dan kepolisian mengatakan bahwa tadi malam, akibat serangan rudal yang dilakukan oleh tentara teroris Amerika terhadap tiga titik di Provinsi Khuzestan, tujuh orang tewas dan delapan lainnya terluka.
Menurut koresponden ABNA, Valiollah Hayati dalam wawancara dengan media menyatakan: "Serangan rudal tentara teroris Amerika dalam beberapa jam terakhir telah menargetkan tiga lokasi di Provinsi Khuzestan. Sayangnya, tindakan pengecut ini mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 8 lainnya terluka."
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