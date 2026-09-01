Yordania dan Qatar mengutuk invasi Zionis ke Masjid Al-Aqsa

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Quds, kementerian luar negeri Yordania dan Qatar mengutuk invasi "Itamar Ben-Gvir," menteri ekstremis rezim Zionis, dan sejumlah pemukim Zionis ke Masjid Al-Aqsa, yang dilakukan di bawah perlindungan polisi Israel, dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta status historis dan hukum masjid ini.

Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah pernyataan mengutuk invasi Ben-Gvir dan pemukim Zionis ke Masjid Al-Aqsa dan menyatakan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional, serta provokasi yang tidak dapat diterima terhadap perasaan jutaan umat Muslim di seluruh dunia.

Kementerian tersebut menekankan bahwa Masjid Al-Aqsa sepenuhnya adalah tempat ibadah umat Muslim, dan semua tindakan sepihak yang bertujuan mengubah status historis dan hukum yang ada di Yerusalem dan tempat-tempat sucinya adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan hukum internasional.

Qatar memperingatkan bahwa kelanjutan invasi dan tindakan provokatif ini dapat memperburuk siklus kekerasan dan ketegangan di kawasan dan menghancurkan peluang untuk mencapai perdamaian dan stabilitas.

Pernyataan tersebut juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera bertindak guna memaksa rezim Zionis menghentikan invasi berkelanjutan terhadap rakyat Palestina dan tempat-tempat suci mereka serta mematuhi resolusi-resolusi internasional yang relevan.

Doha menegaskan kembali posisi teguhnya dalam mendukung perjuangan Palestina dan ketahanan rakyat Palestina, dan menuntut diakhirinya pendudukan serta terwujudnya hak-hak sah rakyat Palestina, yang paling utama adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka dalam batas-batas tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.