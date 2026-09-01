Peringatan pejabat lokal Turki tentang dampak ekonomi dari ketidakamanan di Laut Hitam

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip surat kabar Economim, Kazım Taycı, Ketua Asosiasi Eksportir Biji-bijian, Kacang-kacangan, dan Biji Minyak Istanbul, menekankan bahwa serangan terhadap kapal-kapal di Laut Hitam jika terus berlanjut dapat menyebabkan kenaikan harga gandum global sebesar 10 hingga 12 persen.

Sumber-sumber diplomatik Turki pada hari Sabtu mengumumkan bahwa setelah sebuah kapal di bawah administrasi Ankara terkena serangan di Laut Hitam dan kapal lain yang dikirim untuk menariknya juga menjadi sasaran, Turki memanggil Duta Besar Ukraina ke Kementerian Luar Negeri.

Ukraina telah menempatkan penargetan kapal-kapal yang terkait dengan Rusia di Laut Hitam sebagai agenda untuk memberi tekanan pada Rusia.

Rusia memperingatkan bahwa Moskow tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan permusuhan Kyiv terhadap kepentingannya di Laut Hitam dan akan mengambil tindakan balasan.