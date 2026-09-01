Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Wall Street Journal melaporkan bahwa baik kekuatan oposisi di Venezuela maupun sekutu kiri Rodríguez mengkritik kesepakatan minyak negara tersebut dengan pemerintahan Trump.

Berdasarkan laporan ini, kekuatan kiri Bolivarian menganggap kesepakatan ini sebagai konsesi kepada imperialisme Amerika Utara, dan jika pemilu diadakan, mereka akan menggunakan isu ini dari sudut pandang nasionalis.

Kekuatan oposisi di negara tersebut berpendapat bahwa presiden Venezuela yang tidak sah tidak memiliki hak untuk menyerahkan sumber daya negara kepada pemerintah asing. Kekuatan ini juga khawatir bahwa kesepakatan tersebut akan mengurangi kemungkinan Trump dan Menteri Luar Negeri AS menuntut pemilu baru di negara tersebut.

Perlu dicatat bahwa cadangan minyak strategis AS telah mencapai tingkat terendah sejak November 1982, dan pemerintahan Donald Trump kini telah menetapkan minyak Venezuela sebagai salah satu sumber utama untuk membangun kembali cadangan tersebut.