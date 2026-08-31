Penasihat Presiden UEA: Situasi bukan perang maupun damai bukanlah solusi yang berkelanjutan

Menurut laporan kantor berita ABNA, Anwar Gargash, penasihat Presiden Uni Emirat Arab, hari ini, Senin, bereaksi terhadap perkembangan di kawasan.

Dalam unggahan di jejaring sosial X, ia menulis bahwa situasi bukan perang maupun damai tidak dapat menjadi solusi yang berkelanjutan; sebagaimana kebijakan menargetkan negara-negara Teluk dan Yordania juga telah membuktikan ketidakefektifannya.

Anwar Gargash menambahkan: Hari ini, lebih dari sebelumnya, diperlukan solusi politik yang realistis dan berkelanjutan yang mempertimbangkan dimensi politik dan ekonomi krisis.

Ia selanjutnya menegaskan: Solusi-solusi ini harus dimulai dari melampaui fase ketegangan dan mengembalikan pelayaran di Selat Hormuz ke kondisi normal, dan pada akhirnya mengarah pada pendekatan yang lebih realistis yang melampaui kerangka nota kesepahaman yang gagal merumuskan peta jalan yang praktis dan dapat diterima.