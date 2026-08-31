Nabih Berri: Apa hasil dari 7 putaran negosiasi dengan musuh Israel?

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip An-Nashra, Nabih Berri, Ketua Parlemen Lebanon, pada peringatan ke-48 hilangnya Imam Musa Sadr dan rekannya, dengan keras mengkritik tindakan rezim Zionis di Lebanon selatan, mengatakan bahwa rezim ini, dengan menghancurkan desa-desa, pemukiman, dan kota-kota Lebanon, berusaha menghapus memori historis negara ini.

Ia menekankan: Rakyat Lebanon selatan tidak pernah berperang, tetapi sejak 1948 hingga hari ini mereka menjadi korban agresi Israel.

Nabih Berri mengatakan: Kami telah memperingatkan tentang dialog langsung dengan musuh Israel di bawah tembakan. Tujuh putaran negosiasi telah dilakukan; apa hasilnya? Hanya wilayah yang diduduki bertambah, kehancuran meningkat, dan jumlah syuhada naik.

Berri menambahkan: Tanah air adalah milik para pejuang perlawanan dan keluarga yang namanya telah dihapus Israel dari daftar catatan sipil, dan dalam hal ini tidak ada ruang untuk tawar-menawar.

Ketua Parlemen Lebanon menambahkan bahwa tujuan rezim Zionis bukanlah Hizbullah dan bukan gerakan Amal, melainkan memicu fitnah di dalam Lebanon, dan negara ini, dengan mempertahankan persatuannya, berada di sisi berlawanan dari rasisme Israel.

Ia, dengan menekankan kondisi sensitif dan bahaya yang ada, mengatakan: Tidak seorang pun berhak mengambil keputusan tentang kesepakatan dengan alasan apa pun.

Berri juga menyebut perdamaian internal dan tentara Lebanon sebagai dua garis merah.

Ia menekankan bahwa Lebanon selatan berada dalam lingkup tanggung jawab negara, dan Beirut dalam kondisi apa pun tidak akan menyetujui transformasi wilayah ini menjadi zona penyangga atau sabuk keamanan.