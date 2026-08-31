Amir Behmard: Pertahanan udara adalah garda terdepan dalam melindungi wilayah udara negara

Menurut laporan kantor berita ABNA, Brigadir Jenderal Penerbang Bahman Behmard, Komandan Angkatan Udara Angkatan Darat Republik Islam Iran, dalam pesannya, seraya mengenang para syuhada terhormat pertahanan udara, menyampaikan ucapan selamat atas kesempatan ini kepada Brigadir Jenderal Alireza Elhami, Komandan Markas Gabungan Pertahanan Udara Khatam al-Anbiya dan Komandan Pasukan Pertahanan Udara Angkatan Darat, serta seluruh komandan dan personel pasukan tersebut, dan menekankan peran strategis pertahanan udara dalam melindungi langit dan keamanan negara.