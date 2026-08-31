Pezeshkian: Kerja sama negara-negara kawasan adalah jalan mewujudkan perdamaian dan stabilitas berkelanjutan

Menurut laporan kantor berita ABNA, Masoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran, dan Ilham Aliyev, Presiden Republik Azerbaijan, di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai di Kirgizstan, bertemu dan bertukar pandangan mengenai situasi terakhir hubungan bilateral serta cara-cara mengembangkan dan memperdalam kerja sama antara kedua negara.

Pezeshkian dalam pertemuan ini, dengan mengapresiasi sikap positif dan kerja sama Azerbaijan selama perang Ramadhan dengan Republik Islam Iran, menyatakan: Sikap empatik dan pendekatan konstruktif negara-negara kawasan dalam kondisi sulit menunjukkan pentingnya solidaritas dan kerja sama antarbangsa di kawasan.

Presiden, dengan menekankan kesiapan Iran untuk mengembangkan kerja sama dengan Azerbaijan di berbagai bidang ekonomi dan perdagangan, menilai kapasitas yang ada antara kedua negara sangat luas dan signifikan, serta menekankan perlunya memanfaatkan kapasitas ini demi kepentingan bersama kedua bangsa.

Pezeshkian juga dengan merujuk pada upaya musuh untuk menekan, memberlakukan sanksi, dan blokade ekonomi terhadap Iran, menegaskan: Bangsa Iran, dengan mengandalkan kapasitas dalam negeri dan mendukung kerja sama kawasan, akan bertahan terhadap tekanan eksternal dan kebijakan yang dipaksakan, dan tidak akan membiarkan kehendak bangsa-bangsa terpengaruh oleh tekanan kekuatan besar.

Presiden selanjutnya, dengan menjelaskan pandangan Iran mengenai perlunya kerja sama negara-negara kawasan untuk menegakkan dan memperkuat perdamaian dan stabilitas, menyatakan: Keamanan dan stabilitas berkelanjutan di kawasan dapat diwujudkan melalui kerja sama dan dialog antarkawasan dengan mengandalkan kapasitas lokal dan regional, dan Iran menyambut perluasan kerja sama kawasan di jalur ini.

Ilham Aliyev, Presiden Azerbaijan, juga dalam pertemuan ini, dengan menyampaikan sikap Azerbaijan dalam mendukung dan bersolidaritas dengan rakyat Iran, menekankan pentingnya memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara.

Presiden Azerbaijan, dengan menekankan perlunya menjaga dan memperkuat persahabatan dan kerja sama antara kedua negara dan kedua bangsa Iran dan Azerbaijan, menyatakan: Azerbaijan selalu memberikan nilai dan penghormatan khusus terhadap hubungan dengan Iran dan mengupayakan pengembangan hubungan antara kedua negara demi kepentingan bersama kedua bangsa.

Aliyev juga dengan menyatakan kesiapan Azerbaijan untuk memajukan dan memperluas kerja sama bilateral di berbagai bidang perdagangan dan ekonomi, menekankan perlunya memanfaatkan kapasitas yang ada dan menyiapkan landasan baru bagi pengembangan interaksi antara Teheran dan Baku.

Dalam pertemuan ini, kedua pihak menekankan kelanjutan konsultasi dan dialog konstruktif, penguatan kerja sama bilateral, dan pemanfaatan kapasitas yang ada untuk memperluas hubungan antara Iran dan Azerbaijan.