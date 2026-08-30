Dilaporkan oleh kantor berita Abna mengutip Reuters, sejak dimulainya perang Amerika dengan Iran (agresi Amerika-Zionis terhadap Teheran) 6 bulan lalu, Courtney Sanders telah membantu keluarga tentara Amerika mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih mereka (tentara teroris Amerika di militer AS).

Reuters dalam laporan ini menambahkan: Koordinasi untuk mengantar atau menjemput anak-anak dari sekolah, mengganti pendapatan yang hilang, serta kecemasan terus-menerus akibat perpisahan, adalah beberapa tantangan tersebut. Sanders berkata: «Seolah-olah seseorang hidup dalam keadaan cemas dan khawatir.»

Ia mengepalai cabang regional Chicago di organisasi «Blue Star Families» – organisasi nirlaba terbesar pendukung keluarga tentara di Amerika. Dalam 6 bulan terakhir, tentara Amerika telah bertugas di berbagai wilayah di luar negeri, termasuk Timur Tengah (Asia Barat). Amerika Serikat telah menempatkan lebih dari 50 ribu personel militer di seluruh kawasan ini dan mengirimkan ribuan marinir serta pelaut tambahan untuk mendukung operasi tempur.

Laporan ini menambahkan: Selama konflik ini, 18 personel militer Amerika tewas dan lebih dari 750 terluka. Sanders mengatakan bahwa keluarga tentara selama perang ini, yang disertai dengan pertempuran sporadis, diplomasi bolak-balik, dan perundingan damai yang sia-sia, telah mengalami «pasang surut emosional yang hebat». «Tepat saat Anda merasa bisa bernapas lega, pukulan berat dan tiba-tiba (dari Iran) kembali menghantam Anda.» Tekanan ini sudah akrab bagi istri, anak, ibu, dan ayah dari tentara Amerika; tetapi kerabat tentara ini mengatakan kepada Reuters bahwa kedadakan konflik dengan Iran dan jalurnya yang berfluktuasi telah memperparah tekanan tersebut. Beberapa keluarga tentara juga bergulat dengan masalah keuangan.