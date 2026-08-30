Menteri Zionis kembali mengancam pembentukan negara Palestina yang merdeka

Dilaporkan oleh kantor berita Abna mengutip kantor berita Palestina «Sama», Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan rezim Zionis, menulis tentang proyek pemukiman di wilayah E1: «Saya bangga menjadi menteri yang mendorong pembangunan di wilayah ini dan menghancurkan solusi dua negara.»

Smotrich menambahkan dalam pernyataannya: «Selama saya menjadi menteri di kabinet Israel, negara Palestina di Tepi Barat tidak akan terbentuk.»

Rencana yang disebut «E1», yang disetujui tahun lalu oleh rezim Zionis, akan semakin memisahkan sebagian besar wilayah Palestina di Yerusalem Timur, yang diduduki dan dianeksasi oleh rezim ini, dari Tepi Barat.