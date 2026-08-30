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Menteri Zionis kembali mengancam pembentukan negara Palestina yang merdeka

30 Agustus 2026 - 18:44
Kode berita: 1859253
Source: ABNA
Menteri Zionis kembali mengancam pembentukan negara Palestina yang merdeka

Menteri Keuangan rezim Zionis, dengan merujuk pada proyek pemukiman di wilayah E1 di Tepi Barat, mengklaim bahwa selama ia berada di kabinet Israel, ia tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Dilaporkan oleh kantor berita Abna mengutip kantor berita Palestina «Sama», Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan rezim Zionis, menulis tentang proyek pemukiman di wilayah E1: «Saya bangga menjadi menteri yang mendorong pembangunan di wilayah ini dan menghancurkan solusi dua negara.»

Smotrich menambahkan dalam pernyataannya: «Selama saya menjadi menteri di kabinet Israel, negara Palestina di Tepi Barat tidak akan terbentuk.»

Rencana yang disebut «E1», yang disetujui tahun lalu oleh rezim Zionis, akan semakin memisahkan sebagian besar wilayah Palestina di Yerusalem Timur, yang diduduki dan dianeksasi oleh rezim ini, dari Tepi Barat.

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