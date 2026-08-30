Tak ada kapal yang bisa melintasi Selat Hormuz tanpa koordinasi dengan Iran

Dilaporkan oleh kantor berita Abna, Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Hukum dan Internasional, menjawab pertanyaan tentang konsultasi terakhir dan berita terkait mediasi negara-negara seperti Pakistan, Oman, dan Qatar dalam negosiasi, mengatakan: «Republik Islam Iran telah mencapai kesepahaman dengan Oman mengenai pengaturan transit melalui Selat Hormuz, tetapi kesepahaman ini tidak akan secara otomatis masuk ke tahap implementasi, karena realisasinya bergantung pada pelaksanaan komitmen yang diemban oleh pihak lawan, khususnya Amerika Serikat.»

Gharibabadi menegaskan: «Kami telah menyatakan dengan tegas bahwa kapan pun kondisi dan komitmen AS terpenuhi, Republik Islam Iran juga siap mengambil tindakannya terkait Selat Hormuz. Jika mereka tidak mengambil langkah, maka secara alami Republik Islam Iran juga tidak akan terburu-buru membuka Selat Hormuz dan akan terus melakukan tindakannya untuk mempertahankan negara dan menghadapi musuh-musuh. Iran selalu siap untuk setiap skenario.»