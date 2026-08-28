Kelanjutan Agresi Israel di Suriah Selatan: dari Serangan Artileri hingga Infiltrasi Darat

Menurut laporan agensi berita "Abna" yang mengutip "Rossiya al-Youm", tentara rezim Zionis untuk hari kedua berturut-turut menargetkan posisi-posisi di sekitar pemukiman Beit Jinn di pinggiran barat Damaskus dengan serangan artileri.

Berdasarkan laporan lapangan, wilayah "Tell Bat al-Warda" di sekitar Beit Jinn di pinggiran Damaskus menjadi sasaran serangan artileri Israel.

Pada saat yang sama, di pinggiran tengah Quneitra, 9 kendaraan yang membawa tentara rezim Zionis memasuki desa "Bureika".

Selain itu, empat kendaraan militer rezim Zionis terlihat di sekitar desa "Al-Hanut" di selatan Quneitra.

Pasukan Zionis di desa "Rasm al-Ajraf" di selatan Quneitra juga memasuki rumah-rumah dan melakukan penggeledahan serta pemeriksaan.