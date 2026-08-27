Galibaf: Hubungan strategis Iran dan China tidak memerlukan izin siapa pun

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Bagher Galibaf, Ketua Dewan Konsultatif Islam dan Utusan Khusus Iran untuk Urusan China, memposting di salah satu media sosial sebagai tanggapan atas sikap China mengenai tidak dipatuhinya sanksi AS terhadap Iran, dan menulis: Kami menyambut sikap prinsipil China yang menolak sanksi ilegal terhadap Iran.

Ia menambahkan: Kemitraan strategis komprehensif antara Iran dan China didasarkan pada rasa saling menghormati, kerja sama yang saling menguntungkan, dan visi bersama untuk dunia multipolar. Hubungan antara kedua negara ini tidak memerlukan izin siapa pun.